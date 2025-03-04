玻利維亞狂歡節又傳重大車禍 巴士墜谷至少31死

玻利維亞調查人員表示，一輛巴士今天在南部地區與一輛皮卡車相撞後墜入山谷，造成至少31人死亡。短短幾天內，該地區道路死亡人數已攀升到近70人。

法新社報導，兩天前，一輛開往拉丁美洲最大節日之一奧魯洛狂歡節（Oruro Carnival）的巴士，在烏尤尼市（Uyuni）附近與另一輛巴士相撞，造成至少37人死亡。

今天的事故發生在波托西市（Potosi）以北約90公里處，受害者包括奧魯洛狂歡節的參與者。他們參加完週末的慶典，正準備離開這座安地斯山城市。

調查人員表示，他們懷疑皮卡車司機開到對向車道，衝向迎面駛來的車輛，迎頭撞上巴士，導致巴士墜入半公里深的山谷。

這起事故導致22人受傷。

警方發言人丘克（Limberth Choque）告訴法新社，皮卡車司機已被拘留，現在正在醫院治療。

檢察官辦公室表示，這名司機因涉嫌殺人並造成重大傷亡，正在接受調查。

法醫專家正在事故現場蒐證。