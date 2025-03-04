快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

玻利維亞狂歡節又傳重大車禍 巴士墜谷至少31死

中央社／ 拉巴斯3日綜合外電報導

玻利維亞調查人員表示，一輛巴士今天在南部地區與一輛皮卡車相撞後墜入山谷，造成至少31人死亡。短短幾天內，該地區道路死亡人數已攀升到近70人。

法新社報導，兩天前，一輛開往拉丁美洲最大節日之一奧魯洛狂歡節（Oruro Carnival）的巴士，在烏尤尼市（Uyuni）附近與另一輛巴士相撞，造成至少37人死亡。

今天的事故發生在波托西市（Potosi）以北約90公里處，受害者包括奧魯洛狂歡節的參與者。他們參加完週末的慶典，正準備離開這座安地斯山城市。

調查人員表示，他們懷疑皮卡車司機開到對向車道，衝向迎面駛來的車輛，迎頭撞上巴士，導致巴士墜入半公里深的山谷。

這起事故導致22人受傷。

警方發言人丘克（Limberth Choque）告訴法新社，皮卡車司機已被拘留，現在正在醫院治療。

檢察官辦公室表示，這名司機因涉嫌殺人並造成重大傷亡，正在接受調查。

法醫專家正在事故現場蒐證。

巴士 玻利維亞

延伸閱讀

玻利維亞西部兩輛巴士相撞 至少33人喪命

國道一號豐原段傍晚重大車禍 2女受傷、2男無呼吸心跳

影／玻利維亞巴士墜800公尺深谷…至少31死 現場畫面曝光

女山友初一墜谷魂斷馬博拉斯 直升機今驚險吊掛遺體

相關新聞

美航艦訪釜山 北韓金與正譴責華府政治軍事挑釁

美國海軍航空母艦「卡爾文森號」造訪南韓港口釜山，北韓中央通信社（KCNA）今天公布北韓領導人金正恩胞妹金與正聲明，譴責美...

美國人為逃離川普新政移民 為何看上語言不通的日本？

2024年美國總統大選開票及今年川普就職前後，在谷歌（Google）「搬到OO國」的搜尋激增，然而8年前的經驗告訴我們，真正採取行動、搬到國外的人只是少數。值得注意的是，一份對美國人做的網路調查，問選後最佳的移民國家，距離遠、語言不通的日本意外排在第三。

德國汽車撞人群釀2死11傷 蕭茲：無法容忍暴力行為

德國當局表示，西南部曼罕市（Mannheim）今天發生汽車衝撞人群事件，造成至少兩人死亡、11人受傷，已在現場逮捕1名4...

北溪二號回來了？金融時報：普亭密友推動重啟、美國企業參加投資

金融時報2日報導，中斷兩年多的「北溪二號」天然氣管線有了新消息，俄羅斯總統普亭的一名親近友人現正推動重啟北溪二號，且其中...

申請英國公民身份的美國人數量創史上新高 兩事件是主因

美國人去年申請英國公民身份的數量增加到有史以來最高，主因是川普重掌白宮和英國稅制改變。

德國又發生汽車衝撞！曼海姆1黑色休旅車高速衝向人群 1死多傷

路透報導，德國一名警方發言人3日表示，西南部巴登–符騰堡邦城市曼海姆（Mannheim）發生汽車衝撞人群事件，已知造成一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。