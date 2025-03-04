快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

聯合國力促塑膠汙染國際條約 8月展開新一輪談判

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導

聯合國環境規劃署（UNEP）今天表示，有關減少全球塑膠汙染的國際條約新一輪談判將在今年8月於瑞士日內瓦舉行。

法新社報導，去年12月在韓國舉行的前一輪談判本應訂出具有法律約束力的條約，近200個國家的代表針對如何阻止每年數以百萬計噸的塑膠垃圾進入環境討論了一週，但因許多產油國反對，沒有達成共識就告終。

塑膠汙染隨處可見，在最高的山巔、最深的海溝都能發現塑膠微粒，甚至遍布人體幾乎每一個部位。

大約150個國家的代表上週在羅馬出席聯合國生物多樣性公約（Convention on Biological Diversity）締約方大會第16次會議（COP16），於最後關頭達成有關生物多樣性的財務協議。

聯合國環境規劃署表示，新一輪塑膠汙染條約談判將於8月5日到14日在日內瓦萬國宮（Palais desNations）舉行。

聯合國

延伸閱讀

國際法院宣布 日本籍法官岩澤雄司當選院長

泰國研議在泰柬邊境建牆 加強打擊非法越境

游盈隆：罷免徒增紛擾 朝野政黨領袖應共商國是迎變局

聯合國砸重金 拚保護生態系

相關新聞

美航艦訪釜山 北韓金與正譴責華府政治軍事挑釁

美國海軍航空母艦「卡爾文森號」造訪南韓港口釜山，北韓中央通信社（KCNA）今天公布北韓領導人金正恩胞妹金與正聲明，譴責美...

美國人為逃離川普新政移民 為何看上語言不通的日本？

2024年美國總統大選開票及今年川普就職前後，在谷歌（Google）「搬到OO國」的搜尋激增，然而8年前的經驗告訴我們，真正採取行動、搬到國外的人只是少數。值得注意的是，一份對美國人做的網路調查，問選後最佳的移民國家，距離遠、語言不通的日本意外排在第三。

德國汽車撞人群釀2死11傷 蕭茲：無法容忍暴力行為

德國當局表示，西南部曼罕市（Mannheim）今天發生汽車衝撞人群事件，造成至少兩人死亡、11人受傷，已在現場逮捕1名4...

北溪二號回來了？金融時報：普亭密友推動重啟、美國企業參加投資

金融時報2日報導，中斷兩年多的「北溪二號」天然氣管線有了新消息，俄羅斯總統普亭的一名親近友人現正推動重啟北溪二號，且其中...

申請英國公民身份的美國人數量創史上新高 兩事件是主因

美國人去年申請英國公民身份的數量增加到有史以來最高，主因是川普重掌白宮和英國稅制改變。

德國又發生汽車衝撞！曼海姆1黑色休旅車高速衝向人群 1死多傷

路透報導，德國一名警方發言人3日表示，西南部巴登–符騰堡邦城市曼海姆（Mannheim）發生汽車衝撞人群事件，已知造成一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。