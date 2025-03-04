聯合國力促塑膠汙染國際條約 8月展開新一輪談判
聯合國環境規劃署（UNEP）今天表示，有關減少全球塑膠汙染的國際條約新一輪談判將在今年8月於瑞士日內瓦舉行。
法新社報導，去年12月在韓國舉行的前一輪談判本應訂出具有法律約束力的條約，近200個國家的代表針對如何阻止每年數以百萬計噸的塑膠垃圾進入環境討論了一週，但因許多產油國反對，沒有達成共識就告終。
塑膠汙染隨處可見，在最高的山巔、最深的海溝都能發現塑膠微粒，甚至遍布人體幾乎每一個部位。
大約150個國家的代表上週在羅馬出席聯合國生物多樣性公約（Convention on Biological Diversity）締約方大會第16次會議（COP16），於最後關頭達成有關生物多樣性的財務協議。
聯合國環境規劃署表示，新一輪塑膠汙染條約談判將於8月5日到14日在日內瓦萬國宮（Palais desNations）舉行。
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