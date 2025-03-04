美航艦訪釜山 北韓金與正譴責華府政治軍事挑釁
美國海軍航空母艦「卡爾文森號」造訪南韓港口釜山，北韓中央通信社（KCNA）今天公布北韓領導人金正恩胞妹金與正聲明，譴責美國的「政治與軍事挑釁」。
法新社與路透社報導，金與正透過聲明指出：「美國今年新一屆政府剛上台，就『進一步延續』前朝敵對政策，加強對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）的政治與軍事挑釁。」
美國海軍則透過聲明表示，作為航艦打擊群旗艦的卡爾文森號（USS Carl Vinson）2日抵達釜山，進行例行性停靠。
美國海軍指出：「此次訪問釜山，展現美國對這個地區的承諾，進一步強化與大韓民國（ROK，南韓正式國名）領導階層及當地人民的關係。」
南韓與美國之間的軍事合作經常招致平壤當局譴責，北韓政府認為這類行為是在替入侵北韓作準備，往往以試射飛彈作為回應。
金與正說：「隨著卡爾文森號現身朝鮮半島，美國針對朝鮮的對抗行為在3月變得更加惡毒。」
平壤和首爾之間關係處於近年來最低點，北韓去年進行一系列彈道飛彈試射，違反聯合國制裁。北韓上週在黃海試射戰略巡弋飛彈，平壤方面表示，此次演習旨在展現北韓「反擊」能力。
南韓與美國的「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍事演習預定於本月展開。
金與正的聲明最後語帶威脅稱北韓可能「更新其紀錄」，測試可搭載核彈頭的飛彈及其他相關技術。
她說：「如果美國繼續更新其反北韓軍事示威紀錄，朝鮮民主主義人民共和國將不得不更新執行戰略嚇阻的紀錄。」
她表示，美國和其盟友是這個地區「緊張局勢加劇的亂源」，還說北韓「強烈譴責（華府）魯莽的挑釁行動與武力炫耀」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言