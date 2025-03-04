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「北溪二號」回來了？金融時報：普亭密友推動重啟 展現美俄友好

聯合報／ 編譯馮克芸／即時報導
金融時報報導，曾為北溪二號天然氣管線母公司執行長的普亭密友沃尼格（如圖），現正推動北溪二號重啟計畫。路透
金融時報報導，曾為北溪二號天然氣管線母公司執行長的普亭密友沃尼格（如圖），現正推動北溪二號重啟計畫。路透

金融時報2日報導，中斷兩年多的「北溪二號」天然氣管線有了新消息，俄羅斯總統普亭的一名親近友人現正推動重啟北溪二號，且其中有美國投資人的支持。金融時報描述，此事在過去兩年俄烏戰事方酣期間，令人完全無法想像，如今卻展現美國總統川普與俄國的友好究竟到了什麼程度。

北溪二號天然氣管線跨越波羅的海，兩端點分別是俄羅斯及德國，在2022年9月、俄烏戰開戰後半年多，遭人為破壞，致使管線中斷至今。普亭曾指責，北溪二號是遭西方國家破壞，而美國、烏克蘭及其盟國皆強烈否認。

消息人士指出，出面推動重啟北溪二號的人，是前東德國安及情報單位「史塔西」的官員──沃尼格（Matthias Warning），他就是2023年之前為俄羅斯天然氣公司（Gazprom）管理北溪二號母公司的人。

消息人士說，沃尼格的重啟計畫透過一些美國企業人脈，延伸到川普的團隊，成為美國調解俄烏停戰的非正式管道的一部分，且藉此深化美俄經濟關係。

根據華府一些官員的說法，川普政府部分要員都知道這項重啟計畫納入了美國投資人，要員們把重啟計畫視為促使莫斯科重建美俄關係的部分推力。

一位熟知上述聯繫的人說，有幾家美國公司對北溪二號重啟計畫表達了興趣，一家以美商為首的投資集團，則已為這項未來在美國解除對俄制裁後的生意，擬出了合作綱要。

消息人士說，最近幾周，一些歐盟高官也知道了美俄在談北溪二號重啟計畫。幾個歐洲國家領袖關切並談論此事。

金融時報指出，就理論上來說，北溪二號的重啟計畫將使美國在歐洲的能源供應上，占有一席無人可比的地位。但目前此計畫還有相當多障礙，它需要美國解除對俄制裁，也需要俄國同意輸出天然氣，還需德國允許天然氣流經此管線，輸往歐洲可能的買家。

一位美國前政府高官說，美方未來對於北溪二號會說，「現在俄國變得可靠了，因為有值得信賴的美國人參與其中」，而美國投資人則可分文不出即坐收漁利。

現年69歲的沃尼格，在1990年代於聖彼得堡與普亭結為密友，時代雜誌2023年曾訪問沃尼格，披露普亭能說一口流利的德語，他在達沃斯教沃尼格的孩子滑雪，普亭父親過世時，曾邀沃尼格參加喪禮。

沃尼格因是北溪二號母公司的執行長，現仍是美國對俄制裁的對象，他告訴金融時報，他遵守制裁規定，未參與美國政治人物或商業代表的任何討論。普亭的發言人也說，他沒有北溪二號談判的任何資訊。

川普在總統第一任期內，曾經批評過北溪二號管線，當時各方都指此管線象徵著德國及歐洲過度依賴俄國天然氣。如今時移勢轉，川普團隊的一些成員對北溪二號另眼相待，視它為烏克蘭和談過程中可利用的戰略資產。

金融時報文中並未提及兩年多前究竟是誰破壞了北溪二號管線。美國中情局曾坦承，早在事發前三個月，就接獲荷蘭情報單位分享的訊息，得知烏克蘭有炸毀北溪管線計畫，當時美方曾通知歐洲多國，且警告烏克蘭不要攻擊，但後來北溪管線仍被炸。

烏克蘭總統澤倫斯基始終說，此事並非烏國所為；但德國明鏡周刊2024年調查發現，那起歐洲史上最大規模海底基礎設施破壞行動，是由烏克蘭安全部門一手策畫及執行。

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