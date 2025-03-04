申請英國公民身份的美國人數量創史上新高 兩事件是主因
美國人去年申請英國公民身份的數量增加到有史以來最高，主因是川普重掌白宮和英國稅制改變。
英國金融時報報導，去年有超過6,100名美國公民申請，這是自20年前有記錄以來最多，比2023年增加26%。申請英國公民的整體數量則增加6%至251,000份，改寫新高。
根據移民律師，川普勝選上台推動此一成長。英國官方資料顯示，去年最後一季，來自美國公民的申請暴增，較一年前多出40%到大約1,700份。另外，英國取消非定居者特殊稅務身份也鼓勵一些住英國的富裕美國人在離境之前尋求公民身份。
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