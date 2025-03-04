快訊

說到做到！川普正式簽署命令 對中國商品關稅「提高至20％」

高股息配息反應通膨⋯花3000萬買0056越賺越少？網曝最佳做法

天降「冰塊」！凌晨颮線系統形成 汐止下冰雹網友稱奇

申請英國公民身份的美國人數量創史上新高 兩事件是主因

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
去年有超過6,100名美國人申請英國公民身份，數量是有史以來最高。美聯社
去年有超過6,100名美國人申請英國公民身份，數量是有史以來最高。美聯社

美國人去年申請英國公民身份的數量增加到有史以來最高，主因是川普重掌白宮和英國稅制改變

英國金融時報報導，去年有超過6,100名美國公民申請，這是自20年前有記錄以來最多，比2023年增加26%。申請英國公民的整體數量則增加6%至251,000份，改寫新高。

根據移民律師，川普勝選上台推動此一成長。英國官方資料顯示，去年最後一季，來自美國公民的申請暴增，較一年前多出40%到大約1,700份。另外，英國取消非定居者特殊稅務身份也鼓勵一些住英國的富裕美國人在離境之前尋求公民身份。

川普 稅制改革 美國公民 英國

延伸閱讀

川普新關稅政策衝擊北美汽車供應鏈 成本飆升、產業恐陷混亂

川普最新貿易威脅 發文暗示4月2日對農產品課徵關稅

與川普見面 台積電承諾千億美元投資：再建3座半導體廠

白宮：中國商品課徵20%關稅 川普簽署命令

相關新聞

歐峰會：打造烏國成為鋼鐵豪豬

英國首相施凱爾二日邀歐洲多國、歐盟和加拿大領袖在倫敦召開峰會。他形容歐洲當前處於「歷史的十字路口」，有必要挺身應對此一世...

申請英國公民身份的美國人數量創史上新高 兩事件是主因

美國人去年申請英國公民身份的數量增加到有史以來最高，主因是川普重掌白宮和英國稅制改變。

以斷加薩人道援助挨批 白宮相挺

以色列二日中斷所有人道物資進入加薩，美聯社三日報導，調停國埃及、卡達指控以色列以飢餓作為武器，白宮則稱支持以色列。以色列...

德國又發生汽車衝撞！曼海姆1黑色休旅車高速衝向人群 1死多傷

路透報導，德國一名警方發言人3日表示，西南部巴登–符騰堡邦城市曼海姆（Mannheim）發生汽車衝撞人群事件，已知造成一...

尹錫悅彈劾 最快7日宣判

南韓電視台「Ａ頻道」二日報導，就憲法法院對總統尹錫悅的彈劾案宣判日期，各家韓媒此前大多推測為三月中旬。但Ａ頻道依該法院最...

以哈二階談判陷僵局 戰火恐重啟

紐約時報三日分析，以哈第一階段停火已到期，以色列二日提出全新的延長停火提議又遭哈瑪斯拒絕，雙方停火正搖搖欲墜，也都各自盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。