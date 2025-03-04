教廷：教宗發生兩次急性呼吸衰竭而使用呼吸器

教廷表示，因雙側肺炎住院治療的天主教宗方濟各今天兩度出現「急性呼吸衰竭」，需要使用非侵入性呼吸器幫助呼吸。

教廷新聞室今晚發布關於教宗方濟各（PopeFrancis）病況最新消息指出：「當天，聖父教宗發生兩次急性呼吸衰竭，起因是支氣管中積聚的痰和隨後發作的支氣管痙攣。」

聲明提到，教宗因此進行「兩次支氣管鏡檢查，必須將大量的分泌物抽出」，並表示教宗下午再次使用非侵入性呼吸器。

教廷指出：「聖父教宗始終意識清醒，配合度高。對疾病的預後仍持保留態度。」

方濟各2月14日住進羅馬傑梅利醫院（GemelliHospital）治療，病情由支氣管炎惡化為雙側肺炎，2月28日出現一次突發性的支氣管痙攣，導致嘔吐及吸入嗆咳，他立刻接受支氣管抽吸治療，並啟用非侵入性呼吸器。

教廷昨天曾表示，教宗病情處於穩定狀態，已無需使用呼吸器幫助呼吸。今天是教宗住院第18天，他兩度發生「急性呼吸衰竭」而再度需要使用呼吸器。