國際法院宣布 日本籍法官岩澤雄司當選院長

國際法院今天任命日本籍法官岩澤雄司為新院長，接替已轉任黎巴嫩總理的前院長薩萊姆。

法新社報導，國際法院（International Court ofJustice）在聲明中指出，現年70歲的岩澤雄司將擔任院長，直到薩萊姆（Nawaf Salam）原本的任期於2027年2月5日結束為止。

薩萊姆於去年2月當選國際法院院長，他今年1月被任命為黎巴嫩總理，於2月間就任。

岩澤雄司自從2018年6月以來擔任國際法院法官。加入國際法院之前，他是東京大學國際法教授和聯合國人權事務委員會（United Nations Human RightsCommittee）主席。

常被稱為「世界法院」（World Court）的國際法院位在荷蘭海牙（The Hague）和平宮（Peace Palace），根據國際法處理國與國之間的法律爭端，是聯合國最高司法機關。