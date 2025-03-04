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歐峰會：打造烏國成為鋼鐵豪豬

聯合報／ 編譯潘勛茅毅／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基（下排右）二日在英國倫敦蘭卡斯特宮會晤歐洲多國、加拿大、歐盟和北約領袖，包括東道主英相施凱爾（下排中）、法國總統馬克宏（下排左）。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基（下排右）二日在英國倫敦蘭卡斯特宮會晤歐洲多國、加拿大、歐盟和北約領袖，包括東道主英相施凱爾（下排中）、法國總統馬克宏（下排左）。（路透）

英國首相施凱爾二日邀歐洲多國、歐盟和加拿大領袖在倫敦召開峰會。他形容歐洲當前處於「歷史的十字路口」，有必要挺身應對此一世代只有一次的挑戰。他並強調仍不信俄羅斯總統普亭，但信得過美國總統川普。

施凱爾說，此刻不是坐而言、應起而行，站出來領導並團結起來，制定一項（烏戰）公正而且持久和平新計畫的時候到了。他還說，鑒於美國尚未保證將作為維和部隊的安全後盾，故歐洲必須承擔重任，以確保烏克蘭和平。

數國表態 願組「志願者聯盟」

施凱爾表示，達成和平協議後，歐洲將繼續在軍事上協助烏克蘭，以嚇阻俄國又一次採取軍事行動，「數國」已表態願組成「志願者聯盟」，英國願派陸軍及空軍支援。

施凱爾宣布，據峰會中商討的結果，制訂了四個步驟確保烏克蘭和平。即繼續向烏克蘭提供軍援，並對俄國施加經濟壓力；實現持久和平須確保烏克蘭的主權和安全，烏克蘭在其中不能缺席；達成和平協議後仍繼續加強烏克蘭國防能力，以預防未來可能的任何安全威脅；建立一個致力捍衛烏克蘭和平協議並確保和平的聯盟。

英國同意基輔動用十六億英鎊（約台幣六百七十九億元）的英國出口融資採購五千多枚防空飛彈，並將在英國生產。

馬克宏提議 休戰1個月談判

歐洲另一大國法國總統馬克宏則在出席該峰會前對法國費加洛報說，將與施凱爾提議烏克蘭境內空中、海上及能源基礎設施休戰一個月，以進行談判，歐洲部隊在確定烏俄簽署和平協議後的第二階段才會正式部署。

歐盟執委會主席范德賴恩二日會後提出歐洲「再次武裝」的計畫，基本上讓烏克蘭蛻變為「鋼鐵豪豬」，使俄國等任何虎視眈眈的侵略者都吞不下去。她強調「我們須將烏克蘭置於強勢地位」，烏克蘭須確保在短、長期的經濟生存及軍事韌性。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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