尹錫悅彈劾 最快7日宣判

南韓電視台「Ａ頻道」二日報導，就憲法法院對總統尹錫悅的彈劾案宣判日期，各家韓媒此前大多推測為三月中旬。但Ａ頻道依該法院最新安排的日程，推估快則七日（本周五）、慢則十七日。

尹錫悅案的審判結辯二月廿五日結束，現由八位大法官審理。依南韓史上另兩位曾被彈劾的前總統盧武鉉和朴槿惠，前者是自結辯日起十四天後宣判，後者是十一天。

由於盧、朴的宣判日皆為周五，若循這兩個前例，本月在十七日前的周五僅有七日及十四日這兩天。而Ａ頻道之所以注意到十七日這天，在於憲法法院已將截至十七日的該院全部日程空出。

南韓前總統朴槿惠三日則會見執政黨「國民力量黨」領導高層，表明對尹錫悅的彈劾案感到「心情沉重」，並呼籲執政黨「為了國家，黨內應更加團結」。

國民力量黨發言人申東旭說，朴槿惠同日在她大邱市的自宅，與該黨緊急對策委員會委員長（代理黨魁）權寧世及國會黨鞭權性東等高層會面。

這是權寧世擔任該職位以來，首度與她會面，也是朴槿惠二○一七年三月被彈劾而提前下台後，兩人首次見面。國民力量黨前身之一就是她任內的「新世界黨」。

朴槿惠在會面時提到，目前國民力量黨仍是執政黨，仍應聚焦民眾最關心的民生政策；而不管憲法法院對彈劾案的判決結果如何，國內民意都很可能呈現分裂以及朝野政黨對抗、對立的情況，故令人擔憂。