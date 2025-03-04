聽新聞
0:00 / 0:00

以哈二階談判陷僵局 戰火恐重啟

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

紐約時報三日分析，以哈第一階段停火已到期，以色列二日提出全新的延長停火提議又遭哈瑪斯拒絕，雙方停火正搖搖欲墜，也都各自盤算外交和軍事兩條路徑。

在外交層面，哈瑪斯堅持落實原版停火協議的第二階段。以哈一月宣布達成停火協議，已就第二階段停火達成原則性共識，但從未敲定細節，至今各自推出無法相容的版本。以色列數周以來也在傳遞訊號，示意以方沒興趣推進第二階段。

紐時指出，以色列總理內唐亞胡描述的新提案，似乎企圖取代原本停火協議，讓以色列能救回人質又不必承諾結束戰爭。紐約智庫以色列政策論壇分析家艾弗隆說，前述新提案並不真正可行，但是個起手式，可迫使各方展開討論來接合以哈立場，好讓停火延長幾周或更久；但這仍無法化解雙方對終結戰爭的根本分歧。

分析家認為，以方要求哈瑪斯在停火延長生效當天，就要釋放一半剩餘人質，哈瑪斯不會接受。但即使缺少終止戰爭的承諾，哈瑪斯仍可能考慮用小部分人質或其遺體交換巴勒斯坦囚犯。兩位匿名以色列官員坦言，若無終結戰爭保證，哈瑪斯大概只願交出小部分人質或遺體。

這最終可能使以色列必須做出選擇，一是重啟戰爭讓哈瑪斯垮台，二是保住據信仍存活的人質。以軍退將、內唐亞胡的前國安顧問亞米德羅爾說，以色列正左右為難。

以哈都已派遣談判代表與埃及、卡達的調停人員對話，但即使外交商議持續，雙方均在為重啟戰爭的可能性作準備。哈瑪斯旗下武裝支翼卡薩姆旅一名匿名成員說，哈瑪斯正持續收集加薩各地的未爆彈，並將這些爆裂物與其金屬殼重新改作路邊炸彈。哈瑪斯也正招募新成員，並替換戰死的指揮官。

幾位以色列官員則表示，以色列已經為在加薩展開新的激烈作戰做廣泛準備，新行動將會包括攻擊私吞人道救援物資的哈瑪斯成員，以及摧毀哈瑪斯旗下政府使用的建築和基礎建設。這類計畫雖還未經以色列內閣批准，但以色列官員認為，只有美國總統川普能說服內唐亞胡不要重新開戰。

以色列 哈瑪斯 戰爭

延伸閱讀

以色列警方：北部城市海法傳持刀攻擊案 1死數傷

哈瑪斯拒絕延長停火協議

第一階段停火到期！不滿哈瑪斯拒延長 以色列斷人道援助：將有其他後果

以軍內部調查認防止哈瑪斯襲擊「完全失敗」 多年來低估對方能力

相關新聞

歐峰會：打造烏國成為鋼鐵豪豬

英國首相施凱爾二日邀歐洲多國、歐盟和加拿大領袖在倫敦召開峰會。他形容歐洲當前處於「歷史的十字路口」，有必要挺身應對此一世...

以斷加薩人道援助挨批 白宮相挺

以色列二日中斷所有人道物資進入加薩，美聯社三日報導，調停國埃及、卡達指控以色列以飢餓作為武器，白宮則稱支持以色列。以色列...

尹錫悅彈劾 最快7日宣判

南韓電視台「Ａ頻道」二日報導，就憲法法院對總統尹錫悅的彈劾案宣判日期，各家韓媒此前大多推測為三月中旬。但Ａ頻道依該法院最...

以哈二階談判陷僵局 戰火恐重啟

紐約時報三日分析，以哈第一階段停火已到期，以色列二日提出全新的延長停火提議又遭哈瑪斯拒絕，雙方停火正搖搖欲墜，也都各自盤...

德國又發生衝撞！曼海姆1輛黑色休旅車高速衝向人群 1死多傷

路透報導，德國一名警方發言人3日表示，西南部巴登–符騰堡邦城市曼海姆（Mannheim）發生汽車衝撞人群事件，已知造成一...

日本皇位繼承人悠仁首開記者會 盼履行皇室成員職務

日本皇室秋篠宮文仁親王長子、皇位第二順位繼承人悠仁親王已成年，今天首度召開記者會，他闡述未來抱負說，「我有身為成年皇族的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。