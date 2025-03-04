以斷加薩人道援助挨批 白宮相挺

以色列二日中斷所有人道物資進入加薩，美聯社三日報導，調停國埃及、卡達指控以色列以飢餓作為武器，白宮則稱支持以色列。以色列總理內唐亞胡說，以方與川普政府充分協調，哈瑪斯須繼續釋放人質，以哈停火才能持續。

另外，以北城市海法市一處轉運站三日發生持刀攻擊案，以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」說，一名約七十歲男性死亡，傷者四名，其中三人重傷，包括約卅歲的一男一女及一名十五歲少年。以色列警方稱該案是恐怖攻擊，歹徒已斃命。

以哈為期六周的第一階段停火協議一月十九日生效，但本月一日屆期。以色列支持一項最早由美國中東特使威科夫提出的新提議，即將第一階段停火延長至猶太逾越節結束的四月廿日。但哈瑪斯堅持推動停火協議第二階段，指控以方企圖阻撓。

根據原本由美、卡、埃斡旋的協議，第二階段停火內容包括以軍完全撤出加薩，並承諾永久停火來交換加薩內所有人質獲釋。但前述新提議將取代原本協議，並要求哈瑪斯在停火延長的第一天就釋放半數剩餘人質。以色列還說若哈瑪斯拒絕，將面臨「額外後果」。

白宮國安會發言人休斯說，會支持以色列的任何決定，但未對新提議置評。埃及、卡達指稱以色列違反國際人道法，沙烏地阿拉伯外交部則說以方做法是「勒索工具」。

歐盟二日譴責哈瑪斯拒絕延長第一階段停火，也說以色列封鎖援助可能造成嚴重人道問題。

歐盟執委會對外事務發言人艾拉努尼聲明，歐盟呼籲迅速重啟第二階段停火協商；永久停火有助所有以色列人質獲釋並為加薩重建創造必要條件，各方有責任在政治上促成此目標。

聯合國人道事務協調廳負責人佛萊徹稱以色列前述決定令人擔憂，國際人道法載明必須准許救援送達。聯合國發言人杜雅里克說，聯合國秘書長古特瑞斯呼籲各方盡力防止加薩衝突再起，也敦促立即恢復對加薩運送人道救援、釋放受困加薩的人質。

先前以哈六周停火期間，輸入加薩的救援增加，平均每天有六百輛救援物資卡車進入。但哈瑪斯聲稱，載運用於發電機等用途燃料的卡車獲准進入加薩的數量，未達商定好數量的一半。人道團體「挪威難民理事會」二日說，六周停火帶給加薩部分亟需的喘息，但遠不足以滿足當地龐大需求。

內唐亞胡二日也感謝美國總統川普向以色列運送先前被拜登政府扣留的彈藥，稱這將有助於「完成對抗伊朗恐怖軸心的工作」，「川普是以色列有史以來在白宮最好的朋友」。