快訊

德國又發生衝撞！1輛黑色休旅車高速衝向人群 釀1死多傷

聽新聞
0:00 / 0:00

德國又發生衝撞！曼海姆1輛黑色休旅車高速衝向人群 1死多傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
德國西南部巴登–符騰堡邦城市曼海姆3日發生汽車衝撞人群事件。警方調查人員在案發現場調查一輛毀損車輛。歐新社
德國西南部巴登–符騰堡邦城市曼海姆3日發生汽車衝撞人群事件。警方調查人員在案發現場調查一輛毀損車輛。歐新社

路透報導，德國一名警方發言人3日表示，西南部巴登–符騰堡邦城市曼海姆（Mannheim）發生汽車衝撞人群事件，已知造成一人死亡、多人受傷。警方發言人補充，涉案汽車駕駛已被拘留，目前尚不清楚是否有其他涉案嫌犯。警方也呼籲民眾避免前往該區域。

事發之際，德國西部萊茵（Rhineland）地區許多城市聚集大批民眾參加遊行，慶祝狂歡節。

當地媒體報導，當時一輛黑色休旅車從曼海姆市中心閱兵廣場（Paradeplatz）開往地標建築水塔（water tower），高速衝向一群人。

德國近數周發生一連串暴力事件，包括去年12月發生在東部馬德堡市（Magdeburg）的耶誕市集汽車衝撞案，及上月慕尼黑汽車衝撞案。曼海姆去年5月也曾發生持刀攻擊案。維安已成為德國關注焦點。

激進組織伊斯蘭國（IS）相關社群媒體帳號呼籲在科隆和紐倫堡活動發動攻擊後，德國警方對今年狂歡節遊行保持高度警戒。

伊斯蘭國 德國 社群媒體

延伸閱讀

德國西部曼罕市汽車撞人群釀1死數傷 犯嫌被捕

國2桃園段休旅車冒煙 車上3人停路肩逃生 下秒陷火海

下個金融危機在東南亞？傳產難擋陸殺戮、股市遭美股拖累…謝金河：這些國家陷噩夢

德媒：組閣政黨擬成立2基金 投資國防與基建

相關新聞

德國又發生衝撞！曼海姆1輛黑色休旅車高速衝向人群 1死多傷

路透報導，德國一名警方發言人3日表示，西南部巴登–符騰堡邦城市曼海姆（Mannheim）發生汽車衝撞人群事件，已知造成一...

日本皇位繼承人悠仁首開記者會 盼履行皇室成員職務

日本皇室秋篠宮文仁親王長子、皇位第二順位繼承人悠仁親王已成年，今天首度召開記者會，他闡述未來抱負說，「我有身為成年皇族的...

歐盟打造烏克蘭成鋼鐵豪豬 4大措施挺基輔

歐盟執委會主席范德賴恩今天在倫敦的烏克蘭安全峰會表示，歐盟必須「加緊」重新武裝烏國並協助它成為俄羅斯等未來侵略者無法消化...

對澳、越海域施壓不斷！陸在印太展軍力 美卻「轉移注意力」引盟友擔憂

紐約時報報導，中國近來接連在澳洲、越南海域舉行軍演，是「直白的警告」印太地區絕不能無視中國的實力和主張。但專家認為，印太...

加薩第1階段停火到期 以色列禁人道物資入加薩遭哈譴責

1月19日生效的加薩停火協議第一階段已在3月1日到期，以色列2日表示，將禁止所有人道援助物資進入加薩走廊。以色列總理內唐...

教宗病情趨穩 電影「祕密會議」意外搭上時事

梵蒂岡1日公布教宗方濟各病情最新消息，支氣管痙攣沒再發作，已停止使用呼吸器；教宗度過平靜的一夜，醒來後喝咖啡讀報紙，可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。