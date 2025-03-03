德國又發生衝撞！曼海姆1輛黑色休旅車高速衝向人群 1死多傷

路透報導，德國一名警方發言人3日表示，西南部巴登–符騰堡邦城市曼海姆（Mannheim）發生汽車衝撞人群事件，已知造成一人死亡、多人受傷。警方發言人補充，涉案汽車駕駛已被拘留，目前尚不清楚是否有其他涉案嫌犯。警方也呼籲民眾避免前往該區域。

事發之際，德國西部萊茵（Rhineland）地區許多城市聚集大批民眾參加遊行，慶祝狂歡節。

當地媒體報導，當時一輛黑色休旅車從曼海姆市中心閱兵廣場（Paradeplatz）開往地標建築水塔（water tower），高速衝向一群人。

德國近數周發生一連串暴力事件，包括去年12月發生在東部馬德堡市（Magdeburg）的耶誕市集汽車衝撞案，及上月慕尼黑汽車衝撞案。曼海姆去年5月也曾發生持刀攻擊案。維安已成為德國關注焦點。

激進組織伊斯蘭國（IS）相關社群媒體帳號呼籲在科隆和紐倫堡活動發動攻擊後，德國警方對今年狂歡節遊行保持高度警戒。