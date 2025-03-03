聽新聞
0:00 / 0:00
德國又發生衝撞！曼海姆1輛黑色休旅車高速衝向人群 1死多傷
路透報導，德國一名警方發言人3日表示，西南部巴登–符騰堡邦城市曼海姆（Mannheim）發生汽車衝撞人群事件，已知造成一人死亡、多人受傷。警方發言人補充，涉案汽車駕駛已被拘留，目前尚不清楚是否有其他涉案嫌犯。警方也呼籲民眾避免前往該區域。
事發之際，德國西部萊茵（Rhineland）地區許多城市聚集大批民眾參加遊行，慶祝狂歡節。
當地媒體報導，當時一輛黑色休旅車從曼海姆市中心閱兵廣場（Paradeplatz）開往地標建築水塔（water tower），高速衝向一群人。
德國近數周發生一連串暴力事件，包括去年12月發生在東部馬德堡市（Magdeburg）的耶誕市集汽車衝撞案，及上月慕尼黑汽車衝撞案。曼海姆去年5月也曾發生持刀攻擊案。維安已成為德國關注焦點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言