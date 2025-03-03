各國政府擬提高軍費支出 歐洲國防股飆漲

由於美國對烏克蘭和北大西洋公約組織（NATO）的承諾存在不確定性，英國及歐洲聯盟（EU）期望提高軍事支出，使歐洲的防務企業股價今天應聲飆漲。

法新社報導，英國航太系統公司（BAE Systems）一度大漲18.49%，帶動倫敦股市FTSE 100指數攀抵紀錄高點。

法國泰雷斯集團（Thales）一度勁揚18.24%，德國的萊茵金屬公司（Rheinmetall）也一度大漲16.49%。

金融服務公司TipRanks分析師威爾森（Neil Wilson）說道：「歐洲正團結支持烏克蘭，很難想像國防股不會享有未來幾年的訂單潮。」

歐洲各國領袖昨天就烏克蘭危機在倫敦召開會議，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）警告：「我們迫切需要重新武裝歐洲。」

范德賴恩指出：「現在最重要的是我們必須提高支出…我們必須為最壞的情況做好準備。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）上週誓言，從2027年起，要提高防衛支出至英國國內生產毛額（GDP）的2.5%。

德國「畫報」（Bild）昨天報導，希望籌組德國下一屆政府的基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）與社會民主黨（SPD）打算在執政期間投入數千億歐元，用於國防和基礎建設。