歐盟汽車碳排新規延後3年開罰 平衡產業壓力

歐盟原定今年起適用新的汽車二氧化碳排放容許量，並對未達標業者開罰，不過歐盟執委會主席范德賴恩今天與歐洲汽車產業第2場「戰略對話」後宣布，原定減少碳排目標不變，但延後3年再開罰。

歐洲聯盟（EU）提高經濟競爭力、節能減碳兩大政策目標的重點產業都包括汽車，今年依原本的分階段要求，產業漸進減碳藍圖，對汽車適用更嚴格的碳排標準，但在德國等大型經濟體景氣疲弱狀態下，遭到德國、義大利等主要汽車生產國的壓力，希望減輕罰款。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在「戰略對話」後記者會強調，對汽車業的減碳目標不變，但考量在此困難時期的部分業者心聲，決定提供彈性，3年後再罰。

歐盟對不同類型車輛設定階段性減排目標，例如一般汽車，自2025年至2029年容許的碳排上限是每公里二氧化碳當量（CO2/km）93.6公克，較2020至2024年的95公克標準趨嚴，2029至2034年的上限再降到49.5公克，2035年目標是新車零碳排。歐盟規定，超過碳排上限者，每超過1公克要罰95歐元。

除了平衡產業壓力和減碳目標，范德賴恩振興歐洲汽車產業的方向還包括加強創新，以及支持電池產業。中國製電池主導全球電動車市場，是歐盟欲降低對外依賴的主要對象。

她表示，電池對歐洲汽車供應鏈強度和韌性特別重要，但當前的挑戰是本地電池業正在擴大發展時，進口電池則有低價優勢，歐盟既不能讓電動車變貴，也不能造成新的對外依賴，因此她有意直接補貼歐盟電池製造業，包括設定在地零組件在電池中的含量。

歐盟執委會在1月30日啟動「歐洲汽車產業的未來」系列戰略對話，預定5日提出一套行動方案。歐盟27國汽車產業每年貢獻產值共約1兆歐元（約新台幣34兆元），創造130萬個直接及間接工作機會，是歐盟經濟的重要支柱。