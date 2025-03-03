菲律賓將查可疑中國間諜捐獻 確認收受官員身分
一名菲律賓官員今天表示，有4名中國人被指控從事間諜活動，菲國當局將調查他們所領導中國共產黨附隨組織的捐款及其他捐贈物，以確定這些捐獻是否是出於善意。
路透社上週報導，菲律賓執法人員今年1月逮捕4位中國公民，他們涉嫌從事間諜活動，領導由中共外國影響力網絡監管的民間團體。
根據照片、影片和網路貼文，這些團體以「扶貧獎學金」名義向丹轆市（Tarlac）市長捐贈50萬披索（約新台幣28萬元），又贈與馬尼拉警方10台摩托車，丹轆警方和當局也獲贈10輛巡邏車。
菲律賓總統府新聞官卡斯楚（Claire Castro）在記者會表示：「如果捐獻是出於善意，接受捐贈並沒有問題。然而，如果這些捐獻的動機是別有用心，那麼我們就必須進行調查。」
卡斯楚還提到，當局也應確認收下捐款或捐贈物資的地方政府官員的身分。
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