德國西部曼罕市汽車撞人群釀1死數傷 犯嫌被捕
德國警方發言人表示，德國西部曼罕市（Mannheim）發生汽車衝撞人群事件，造成1死數傷，1名犯嫌被捕。
這名警官還說，目前還不清楚是否有其他涉案犯嫌。警方呼籲民眾待在家中。
路透社稍早引述德國地方媒體報導，當地警方正在曼罕市中心採取行動。事發之際，德國多地城市都有群眾聚集參加狂歡節遊行。
新聞網站曼罕24（Mannheim24）指出，事發當時，1輛黑色運動休旅車從市中心的閱兵廣場（Paradeplatz）開往地標建築水塔（Wasserturm），並高速衝撞人群，造成數人重傷。
德國近期發生一連串暴力攻擊事件，包括去年12月在馬德堡（Magdeburg）、上個月在慕尼黑（Munich）發生的汽車撞人案，而曼罕去年5月亦曾發生持刀攻擊案。維安已成為德國的重要關切議題。
在激進組織「伊斯蘭國」（IS）相關社群帳號呼籲攻擊科隆（Cologne）及紐倫堡（Nuremberg）的活動後，警方面對今年狂歡節遊行保持高度警戒。
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