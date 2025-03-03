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泰國研議在泰柬邊境建牆 加強打擊非法越境

中央社／ 曼谷3日綜合外電報導

各國致力瓦解龐大的非法詐騙中心網絡之際，泰國政府今天表示，當局正研議在泰國與柬埔寨接壤邊境建設圍牆，以避免非法越境。

路透社報導，根據聯合國，進行大量金融詐騙的東南亞詐騙中心所受到的打擊日益增強，特別是位於泰國與緬甸、柬埔寨接壤邊境的據點。當地邊境管理相當鬆散，近年有數十萬人被犯罪集團犯運至當地，淪為詐騙犯。

柬埔寨警方日前突襲巴比市（Poipet）1處詐騙據點並救出逾215人後，泰國警方上週末從柬國當局接收119位泰國公民。

泰國總理府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）談到建牆計畫時說：「如果要建牆，要怎麼建？會有什麼效果，又能如何解決問題？這都需要研究。」他沒有說明邊境牆的長度。

柬埔寨政府發言人婉拒就建牆計畫發表評論，柬國外交部發言人亦未回覆置評請求。

柬埔寨 泰國 詐騙

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