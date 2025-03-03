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韓民調：55.1%民眾支持政權更迭 高於執政黨續掌權

中央社／ 首爾3日綜合外電報導

韓國民調機構Realmeter今天公布民調顯示，55.1%受訪者支持政權更替，39%受訪者則希望當前執政黨繼續掌權，兩者差距已超過誤差範圍。

韓聯社報導，受網路媒體「能源經濟新聞」委託，Realmeter於2月26至28日針對全國18歲以上的1506名選民進行民調，詢問他們對朝野的支持傾向。

民調顯示，支持由在野黨掌權的受訪者占55.1%，較上次調查上升6.1個百分點；支持執政黨繼續掌權的受訪者占39%，下降6.3個百分點。

雙方差距從上週的3.7個百分點擴大至16.1個百分點，已超出誤差範圍。

在政黨支持率方面，執政的國民力量黨（PPP）支持率下滑5.1個百分點，來到37.6%；最大在野黨共同民主黨（Democratic Party）支持度為44.2%，上升3.1個百分點。

本次民調在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.5個百分點。

執政黨 民調 網路媒體

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