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越南建議修改法規 為引進大陸客機鋪路

中央社／ 河內3日專電

中國一直想向越南推銷自家生產的飛機，盼越南在法規上開綠燈。越南交通運輸部近日致函司法部，建議以簡化程序來制定相關法規和通告，好讓中國生產的飛機在越南營運。

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）長期以來都想拓展國際市場，但礙於認證問題，迄今難有斬獲。中國商飛近來積極鎖定越南市場，希望突破外銷困境，成為向其他國家行銷的範例。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南交通運輸部表示，已就中國商飛在越南市場營運一事進行法律與法規的審查。越南現行法規不允許主管機關承認未經美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）、歐盟航空安全總署（European Union AviationSafety Agency, EASA）認證的飛機。

言下之意，越南要引進未獲FAA、EASA認證的中國商飛飛機欠缺法律基礎。

不過，越南交通運輸部又指，近年來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及部分地區戰事影響全球供應鏈，使得傳統飛機製造商如空中巴士（Airbus）、波音（Boeing）等無法及時交付飛機。

越南交通運輸部認為，現行法規限制了越南各航空公司取得其他國家設計與製造的飛機，因此建議廢除前述相關規定，解決中國商飛飛機在越南營運的障礙，並建議修改另一項通告，允許承認中國民航局的機型認證標準。

另據越南知識電子雜誌，越南總理范明正（PhamMinh Chinh）2月28日在河內和中國企業座談，中國商飛一名代表在會上表示，中國商飛與越捷航空（VietJet Air）已完成租賃中國商飛生產的ARJ21準備工作，盼越南加快審批進度。

中國商飛高層認為，越南經濟充滿活力，航空市場成長速度位居東南亞前幾名，深化與越南在民航領域的合作一直是中國商飛的重要戰略目標。ARJ21自2022年起在中國投入商業營運，並少量出口至印尼。

法律 空中巴士 越南

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