歐盟打造烏克蘭成鋼鐵豪豬 4大措施挺基輔

歐盟執委會主席范德賴恩今天在倫敦的烏克蘭安全峰會表示，歐盟必須「加緊」重新武裝烏國並協助它成為俄羅斯等未來侵略者無法消化的「鋼鐵豪豬」。

歐洲新聞台（Euronews）報導，范德賴恩（Ursulavon der Leyen）告訴在英國倫敦蘭卡斯特宮（LancasterHouse）外聚集的記者：「我們必須將烏克蘭置於強勢地位。」

范德賴恩指出，烏克蘭必須「有辦法能鞏固強化自身」，並確保在短、長期的「經濟生存與軍事韌性」。

歐盟預計6日在布魯塞爾召開特別峰會，外界預期，范德賴恩會在當天提出新計畫，大幅增加27個成員國的國防支出。

她日前提到，這項計畫將由3大支柱組成：放寬財政規則以允許更大規模公共融資、動員歐盟共同資金、擴大歐洲投資銀行（EIB）參與。

范德賴恩說明，這些手段應該包含盟友持續向烏克蘭提供金融與軍事支持，以及維繫俄烏潛在和平協議的「全面」安全保障；不過她並未詳述安全保障的內容。

美聯社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天召集歐洲各方領導人，呼籲他們鞏固自家邊境、全力支持烏克蘭，並概述一項結束俄烏戰爭的計畫。

施凱爾勸另外18位與會領袖，他們必須為自身安全承擔重責大任。美國總統川普兩天前才猛烈抨擊烏克蘭總統澤倫斯基，稱他對美國援烏不知感恩，在這之後美方對烏國的支持似乎岌岌可危。

川普與澤倫斯基2月28日在白宮會晤不歡而散，也讓今天在英國舉行的這場會議蒙上陰影。施凱爾把這個機會當作他為弭平歐美分歧所付出更廣泛努力的一環，並試圖挽救在美烏爭執發生前，似已展露開端的和平進程。

英國廣播公司（BBC）報導，施凱爾強調，任何支持烏克蘭的新協議都得有實力做後盾，且各國必須透過負起及承擔更多責任，盡力做出貢獻。

據施凱爾所述，出席峰會的領袖同意採取以下4大措施：一、在戰爭期間繼續提供烏克蘭軍援，並加強對俄羅斯的經濟施壓；二、任何持久和平都必須確保烏克蘭的主權與安全，且任何和平協商都得有烏克蘭參與。

三、若達成和平協議，歐洲領袖將致力嚇阻俄羅斯未來對烏克蘭的任何侵略行動；四、將由好幾個國家組成維和的「志願者聯盟」（coalition of thewilling），防衛烏克蘭並確保當地和平。