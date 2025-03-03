教育部實習船御風輪首航抵日 李逸洋：意義重大

教育部頂級海事實習船「御風輪」2月底從高雄首航出發，今天抵達東京。駐日代表李逸洋表示，「御風輪首航日本意義重大，代表台灣海事教育邁入新時代、台日海事交流進入新里程碑，也是台日兩國深切友好情誼的表現」。

李逸洋、教育部主任秘書林伯樵、高雄科技大學校長楊慶煜、駐日代表處教育組組長黃冠超等到東京港歡迎御風輪。

在御風輪上的電影院兼大會議室，李逸洋致詞時說：御風輪歷經5天半航程，在連日強烈東北季風襲擊下不畏艱難，克服海上種種挑戰，順利抵達東京。除了證明御風輪性能優越外，也顯示同學們在老師們的辛勤指導下，海事教育的成功。對船上師生傑出的表現，謹致最高敬意。

李逸洋指出，御風輪耗資新台幣16.5億元，花費5年時間規劃、打造，噸位達9680噸，是世界頂級實習船，且具有最新、最現代化的航海設備，可以規劃較遠的航程，學習更多更深入的海事教育，培養青年學生成為在全球發揮長才的海事專業人員。

台灣的實習船最早是1981年首航的育英1號，噸位僅600噸，實習航路僅限於台灣本島與澎湖之間，內容以教授漁業操作為主；1994年完工的育英2號有1846噸，船型增大，但也只能到日本沖繩的一天半航程中實習，因航程短，學生的訓練並不充足。

高雄科技大學副校長俞克維表示，「御風輪首航來到日本東京，帶著中華民國國旗進到東京灣。這是我們30多年來第一次用實習船的身分到東京。這艘船從開始建造到完工，歷經5年多，很感謝教育部提供了非常多的資源和經費」。

他進一步指出，「御風輪將承擔台灣所有海事教育的重責大任，所有海事教育的學生都會在這艘船上完成他們的實習，然後再到航運公司去接受更多、更長期的實習，最後變成台灣最重要的海運人才，為台灣的經濟打拼、加油」。

俞克維認為，在這穩定的學習上，給學生奠定未來在海事教育的實習以及未來的進程、人生規劃上會有很大的幫助，讓學生真正認識海洋，未來也會投入海洋、投入台灣商船行業，為台灣的運輸提供最大的心力。

教育部主任秘書林伯樵被問及是否發展台日雙向的海事教育交流時表示，「此事將持續討論，台日關係長期以來深厚，現在好不容易實習船可重返東京。未來，可能會與更多城市交流，包括曾去過的沖繩，接下來要去鹿兒島」。

御風輪在東京停留兩天，8天後返抵高雄港。林伯樵說：「回程之後的3天，將有第2個航程，有195位來自技術型高中的同學上船，將到3個模擬駕駛艙，屆時將是很熱鬧的學習活動。今年未來的9個航程，一定會愈來愈進步、愈來愈好。」

高科大海事學院院長連長華向學生家長呼籲，讓家長放心。他說：「航程非常順利，由於這艘船搭配有最新的技術，包括4片穩定翼，整個航線上，即使遇到大風浪，對學生的影響都非常小。」他還表示，也有隨船護理人員照顧學生，並與高雄榮民總醫院合作，透過視訊系統問診。

有女學生表示，航程一開始暈船，但後來就適應了。另有人表示，如果還有第二趟實習航行，還想參加。

學生們這次訪日除了海上實習，也將拜會東京海洋大學、早稻田大學及早稻田的台灣研究中心。