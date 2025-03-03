對澳、越海域施壓不斷！陸在印太展軍力 美卻「轉移注意力」引盟友擔憂

紐約時報報導，中國近來接連在澳洲、越南海域舉行軍演，是「直白的警告」印太地區絕不能無視中國的實力和主張。但專家認為，印太地區正對川普領導下的美國感到擔憂。若美國在印太的影響力減弱，中國的行動就會產生更大的影響力。

這則報導指出，當美國忙於烏克蘭、中東問題及五角大廈預算削減等事務時，中國卻在不斷施壓。無論川普（Donald Trump）政府最終是打算對抗中國，還是力促與中國達成某種協議，上述2次時間相對短暫的軍演，凸顯出中國的軍事影響力可能持續上升，

報導直指，中國這2次軍演都不是全面演習，卻是向遠近各國發出了「直白的警告」。專家們表示，綜合來看，中國最近的武力展示傳達了一個訊息，那就是印太地區「絕不能無視北京的實力和主張」。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）學者阮克江認為，中國這一系列演習旨在展示其不斷擴大的海軍能力和同時在多個戰區投射力量的能力，而此時是「完美的時機」，印太地區許多人正對川普領導下的美國的承諾，感到擔憂。

報導引述專家看法指出，中國正試圖以自己的方式說服亞太各國政府，「不管你喜不喜歡，它們的未來都取決於能否順應北京」，這包括中國對台灣及對南海大部分海域的主權聲索。如果美國在印太的影響力減弱，中國的行動就會產生更大的影響力。

這則報導提到，亞洲各國政府長期以來一直指望美國抵消中國在該地區的影響力，然而川普卻「發出了自相矛盾的訊號」。他曾說希望與中國國家主席習近平達成大型貿易協議，有時甚至對習近平讚譽有加；但他同時也對中國加徵關稅並實施貿易限制，且還有更多措施。

川普任命的美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），曾呼籲大幅削減美國在全球大部分地區的軍費開支，以便集中精力在亞太地區對抗中國。然而，目前尚不清楚這種轉變是否會發生，以及如何發生，且川普政府至今尚未對中國最近的演習發表評論，白宮也尚未闡明在亞太的更廣泛計畫。

報導指出，對澳洲而言，在澳中關係解凍之後，3艘中國軍艦開往澳洲海域，導致行經當地的49架民航飛機被迫突然改變航線，即使不是直接的恐嚇，也讓很多澳洲人感覺是一種倒退。

至於越南，報導提到，越南一直尋求與美國和中國保持平衡關係，近年來在安全問題方面向美國靠攏，卻擔心被捲入川普的關稅浪潮。在中國軍演前幾天，越南公布了在南海及東京灣的領海新基線，而中國隨後的軍演規模似乎比先前的演習要小。

而在台灣，川普最近諸如不支持烏克蘭等行動，加劇了台灣決策者的焦慮。川普還要求台灣大幅增加軍費開支，但卻拒絕對如果中國對台灣發動戰爭，美國是否會介入發表評論。川普此舉與美國過去幾十年如出一轍，但前總統拜登（Joe Biden）多次表示，美國將對此進行干預。

報導提到，川普政府擁有美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等台灣的長期支持者，但川普對台灣的要求，以及他對於和習近平討價還價的興趣，可能會削弱這些人的影響力。