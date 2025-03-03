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政治陣營對立撕裂韓國社會 民眾認知嚴重度6年來最高

中央社／ 首爾3日專電

韓國民調結果顯示，當地民眾對社會對立嚴重程度的認知連續2年上升，達到2018年以來最高水準；其中又以進步、保守兩大政治陣營的對立最為嚴重。

韓國保健社會研究院今天發表去年6到9月針對國內3000名19到75歲民眾進行的調查報告。受調民眾認為，在4分滿分情況下，韓國社會對立嚴重程度達3.04分。這是2018年調查首次納入這項問題以來最高分。

在多種對立類型之中，進步、保守兩大政治傾向陣營的對立得分最高，從2018年的3.35分增至去年的3.52分；其次為首都圈與非首都圈、正職與非正職、勞資及貧富等。

韓國兩大政治陣營的對立幾乎讓政府陷入空轉，在總統尹錫悅去年底無預警發布緊急戒嚴後更加惡化。尹錫悅聲稱發布戒嚴是為警告民眾當前的國家危機，並指控「巨大在野」多次提出彈劾案、刪減預算等方式，讓政策無法施行，威脅韓國國安。

在野黨共同民主黨則指控尹錫悅發布戒嚴涉及內亂罪，表決通過彈劾總統，積極爭取讓尹錫悅提早下台，使共同民主黨有機會提早重掌政權。

政治陣營對立下引發的戒嚴風波對韓國民主造成負面影響。英國經濟學人資訊社（EIU）日前發布報告，韓國從「完全民主」下滑至「部分民主」，得分7.75，排名較前一年下降10名至32名。

戒嚴風波後的政治局勢使韓國在政府機能及政治文化上得分下降。報告指出，尹錫悅宣布戒嚴造成的影響波及國會，導致國民兩極分化，雙邊陣營關係緊張的狀況預計將延續至2025年，大眾對韓國民主的不滿正持續擴大。

尹錫悅 社會對立

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