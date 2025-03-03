印度國大黨幹部箱屍案 落網男子稱不堪被勒索行凶

印度警方今天宣布在德里逮捕犯下國大黨幹部納沃箱屍案的凶手，坦承犯案的男子自稱是納沃的男友，因為不斷被納沃勒索，才痛下毒手。

印度國大黨（Indian National Congress, INC）幹部納沃（Himani Narwal）遭人殺害，兩天前她的屍體被人發現裝在手提箱內，棄置在羅赫塔克（Rohtak）一個巴士站附近。

印度警方今天表示，他們已經在德里逮捕犯下這起駭人聽聞案件的嫌犯，並在他身上找到了納沃的手機。

嫌犯告訴警方，自己和納沃是一對戀人，已經交往一段時間，並稱納沃勒索他，在向他拿走數十萬盧比後，還持續跟他要錢。

嫌犯表示，他因為一直被納沃勒索而心生不滿，於是在納沃位於羅赫塔克的家中將她殺死。

警方表示，裝有納沃屍體的手提箱是從她家取得的。嫌犯告訴警方，他殺了納沃後，將她的屍體裝進手提箱，丟在公車站附近。

納沃的屍體被發現後，她的家人認為死因不單純，因此拒絕將屍體火化。在凶手被逮之前，納沃的媽媽曾告訴媒體，懷疑自己的女兒是被國大黨內部的人所殺害，且很有可能是因為其他人嫉妒納沃在黨內的地位上升得太快。

在嫌犯被逮捕後，納沃的家人希望將他處以死刑。納沃的家人說：「已經有1名嫌犯被逮捕，今天我們會將她（指納沃）火化。媒體上有很多留言充斥，不過我們將得到正義，希望嫌犯能被處以死刑。」

納沃因為在國大黨許多重要活動中，與該黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）同框，而為人所熟知。