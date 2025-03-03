快訊

達美客機翻覆不到2周又出意外！機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

台股下跌296點收22,756點 台積電下挫20元收1,020元

NBA／詹皇生涯5萬分差1分！湖人奪6連勝搶進西區第2

美恢復運送彈藥 以色列總理謝川普協助對抗伊朗

中央社／ 耶路撒冷2日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天感謝美國總統川普運送遭到美國前總統拜登政府扣留的彈藥，稱這將有助於「完成對抗伊朗恐怖軸心的工作」。

法新社報導，尼坦雅胡在英文影片聲明中說：「川普是以色列有史以來在白宮最好的朋友。」

「他藉著向我們運送所有被扣留的彈藥來表明這一點。透過這種方式，他提供以色列所需工具以完成對抗伊朗恐怖軸心的任務。」

尼坦雅胡上個月在與來訪的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）舉行的記者會上發表過類似言論，稱以色列將在美國支持下「完成（對抗伊朗的）工作」。

「抵抗軸心」（Axis of Resistance）是一個獲伊朗支持且非正式的反以色列和反西方聯盟，成員包括黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）、巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）、葉門叛軍「青年運動」（Houthi）等。

今年1月重返白宮的川普恢復對伊朗實施「最大程度施壓」政策，與他第1任期內的做法相呼應。

盧比歐昨天說，他已簽署聲明，加快向以色列提供約40億美元的軍事援助；他還說，政府已撤銷拜登任內實施的部分武器禁運。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

比特幣大漲10% 川普宣布將把加密幣納為美國戰略儲備

白宮會議以禱告開始 川普內閣歸榮耀給神

川普欲加拿大成第51州 杜魯道將與英王談捍衛主權

美商務部長暗示 明對墨加關稅可能低於25%

相關新聞

武裝烏克蘭成「鋼鐵豪豬」！歐盟執委主席喊話：讓俄羅斯難以下嚥

歐洲新聞台（Euronews）報導，歐盟執委會主席范德賴恩3月2日出席歐洲領袖峰會後，呼籲歐盟必須「緊急」重整軍備武裝，...

英、法等18國助烏停戰 提倡議盼美支持

歐洲雖願意承擔烏克蘭安全，但相關協議內容仍要美國同意！

我們會和金正恩統一！尹錫悅陰謀論 為何年輕人也信了

支持南韓總統尹錫悅的勢力近來大肆操作陰謀論，稱尹錫悅若被彈劾成功、在野黨當選總統，南韓會和北韓統一變成共產國家，且近來南韓問題幕後黑手都是中國。愈來愈多人受到這類陰謀論影響，是尹錫悅支持度回升的原因之一。 一月的一個寒冷午後，一名年輕的藥學生申貞敏（譯音）在南韓憲法法庭外不安地等候，等著遭停職的南韓總統尹錫悅前往法庭為彈劾案抗辯。 尹錫悅作證期間，申貞敏與數百名憤怒而又擔心的支持者高呼口號：「即刻釋放！取消彈劾！」自尹錫悅實施戒嚴卻失敗以來，這些人依舊支持尹錫悅。

印度踩踏死亡悲劇不斷，政府為何無法改善？

實際人數與預估人數的巨大落差，這是最根本也最致命的危險指標。印度政府籌備2025年大壺節時，預估人數始終以4億人為目標，然而，當2025年2月15日新德里車站踩踏事件發生時，實際參加人數早已超過5.5億人。

歐洲就烏克蘭局勢舉行緊急高峰會 五重點一次看

周日在倫敦就烏克蘭問題舉行緊急高峰會的重點整理如下，這次會議由英國首相施凱爾主持，與會者包括歐洲各國領導人、烏克蘭總統澤...

烏克蘭開出停火2條件！要求俄羅斯1行動證明追求和平

烏克蘭通訊社報導，烏克蘭總統澤倫斯基結束歐洲領袖峰會後，其總統辦公室官網提出俄烏停火必須達成2項條件，首先是強而有力的安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。