美恢復運送彈藥 以色列總理謝川普協助對抗伊朗

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天感謝美國總統川普運送遭到美國前總統拜登政府扣留的彈藥，稱這將有助於「完成對抗伊朗恐怖軸心的工作」。

法新社報導，尼坦雅胡在英文影片聲明中說：「川普是以色列有史以來在白宮最好的朋友。」

「他藉著向我們運送所有被扣留的彈藥來表明這一點。透過這種方式，他提供以色列所需工具以完成對抗伊朗恐怖軸心的任務。」

尼坦雅胡上個月在與來訪的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）舉行的記者會上發表過類似言論，稱以色列將在美國支持下「完成（對抗伊朗的）工作」。

「抵抗軸心」（Axis of Resistance）是一個獲伊朗支持且非正式的反以色列和反西方聯盟，成員包括黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）、巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）、葉門叛軍「青年運動」（Houthi）等。

今年1月重返白宮的川普恢復對伊朗實施「最大程度施壓」政策，與他第1任期內的做法相呼應。

盧比歐昨天說，他已簽署聲明，加快向以色列提供約40億美元的軍事援助；他還說，政府已撤銷拜登任內實施的部分武器禁運。