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武裝烏克蘭成「鋼鐵豪豬」！歐盟執委主席喊話：讓俄羅斯難以下嚥
歐洲新聞台（Euronews）報導，歐盟執委會主席范德賴恩3月2日出席歐洲領袖峰會後，呼籲歐盟必須「緊急」重整軍備武裝，提供烏克蘭全面的安全保證，把烏克蘭打造成「鋼鐵豪豬」，形成俄羅斯等侵略者「無法消化」的防禦。
范德賴恩於蘭開斯特府外接受記者提問時表示：「我們必須讓烏克蘭處於一個強勢的立場。」
范德賴恩認為，烏克蘭必須擁有「強化自身的手段」，並確保短期和長期的「經濟生存和軍事韌性」。
范德賴恩解釋，這些手段應包括來自盟友持續的財政和軍事支持，以及「全面的」安全保證，以保障與俄羅斯達成可能的和平協議。
范德賴恩補充，與此同時，歐盟必須大幅增加國防開支，因應俄羅斯帶來的安全挑戰，「為了歐盟的安全，我們需要......做好最壞的打算」。
歐盟預計在3月6日召開緊急峰會，范德賴恩屆時將宣布一項新計畫，大幅增加27個成員國的國防開支。她本周稍早曾表示，計畫包含三大支柱：放寬財政規則以允許更多公共融資、調動歐盟共同資金，以及歐洲投資銀行（European Investment Bank）更廣泛參與。
問及是否有話想對美國總統川普說，范德賴恩簡短表示：「我們準備好與美國一起捍衛民主，捍衛法治原則，也就是一個國家不能侵略和欺負鄰國，也不能用武力改變邊界」，「防止未來任何戰爭符合我們的共同利益」。
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