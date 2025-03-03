日本7-Eleven母公司的CEO傳將下台 由評估收購提案的董事取而代之
日經新聞未引述消息來源報導，日本連鎖便利商店7-ELEVEN母公司Seven & i控股的執行長井阪隆一將辭職下台。董事會成員達可斯（Stephen Dacus）將接替他遺留的空缺。達可斯曾擔任連鎖超市Seiyu的執行長，目前正領導特別委員會，評估加拿大同業Alimentation Couche-Tard的收購提案。
報導出爐後，Seven & i股價短暫勁揚4.6%，但稍後漲幅回吐，微跌0.1%。
Seven & i此時正面臨不確定的未來。創辦人家族想將公司私有化的計畫告吹後，這家便利店巨擘有與Couche-Tard洽談收購的壓力。井阪隆一先前試圖說服投資人，這家規模龐大的公司可以將便利店業務與其他零售業務分開，經由整頓，自行達到提供估值的目標。
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