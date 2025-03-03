英、法等18國助烏停戰 提倡議盼美支持

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

歐洲雖願意承擔烏克蘭安全，但相關協議內容仍要美國同意！英、法、德等18國2日在英國舉行討論俄烏戰後狀況的峰會，英國首相施凱爾隨後宣布4點結論，包括維持軍援、確保烏克蘭主權、增加烏防衛能力與組成「志願聯盟」確保協議實施。法國總統馬克宏則說，希望俄烏能先停火1個月。

法提部分停火1月

根據《英國廣播公司》報導，施凱爾在歐洲峰會上表示，歐洲要一起合作，找出與美國合作真正和平協議的基礎，才能確保烏克蘭和平。他宣布歐洲領袖達成的4點共識：維持烏克蘭軍援與對俄羅斯經濟施壓；和平需要確保烏克蘭主權與安全，相關談判烏克蘭需要在場；增加烏克蘭防衛能力，還有組成確保協議執行的「志願聯盟」。

《路透社》提到，馬克宏則表示，希望能讓烏克蘭達成有條件的停火，雖然不包括地面戰鬥，但其他如空戰、海戰與能源基礎設施攻擊等行動需要停止。在澤倫斯基被川普下逐客令、礦產協議無法簽成後，多國領袖都展現願意幫助烏克蘭的態度。

歐洲要更投入國防

但施凱爾也提醒說，歐洲雖然願意防衛烏克蘭，但相關的和平協議還是要美國支持。他強調，雖然沒人想看到2月28日川普與澤倫斯基吵架的狀況，但他不會說美國是不可靠的盟友。馬克宏則表示，歐洲國家需要花更多錢在國防上，國防預算至少要佔GDP約3到3.5%，歐盟執委會對各國的國防也要更積極贊助。

峰會除了英、法與烏外，還有法國、波蘭、瑞典、土耳其、挪威、捷克、丹麥、德國、荷蘭、羅馬尼亞、義大利、西班牙與加拿大參加。歐盟執委會主席馮德萊恩也表示，現在是重新武裝歐洲的時機；北約秘書長呂特認為，從此次峰會可看出歐洲國家正加緊腳步，讓烏克蘭可以繼續奮戰。

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