俄媒：俄國航太軍發射火箭 搭載防衛用途太空船

支持南韓總統尹錫悅的勢力近來大肆操作陰謀論，稱尹錫悅若被彈劾成功、在野黨當選總統，南韓會和北韓統一變成共產國家，且近來南韓問題幕後黑手都是中國。愈來愈多人受到這類陰謀論影響，是尹錫悅支持度回升的原因之一。 一月的一個寒冷午後，一名年輕的藥學生申貞敏（譯音）在南韓憲法法庭外不安地等候，等著遭停職的南韓總統尹錫悅前往法庭為彈劾案抗辯。 尹錫悅作證期間，申貞敏與數百名憤怒而又擔心的支持者高呼口號：「即刻釋放！取消彈劾！」自尹錫悅實施戒嚴卻失敗以來，這些人依舊支持尹錫悅。

2025-03-03 10:30