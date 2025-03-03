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歐洲就烏克蘭局勢舉行緊急高峰會 五重點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英國首相施凱爾周日邀集歐洲領導人舉行緊急峰會。路透
英國首相施凱爾周日邀集歐洲領導人舉行緊急峰會。路透

周日在倫敦就烏克蘭問題舉行緊急高峰會的重點整理如下，這次會議由英國首相施凱爾主持，與會者包括歐洲各國領導人、烏克蘭總統澤倫斯基，加拿大總理以及北約秘書長：

1. 施凱爾邀集這場名為「確保我們的未來」的會議，旨在因應川普重返美國總統後所帶來影響，制定共同的策略。川普逕直找上俄羅斯總統普亭，並質疑北約保護成員國免受外來侵略的承諾。已顛覆了全球安全秩序。

2. 英國與法國表示，將主導推動歐洲制定一項烏克蘭和平計畫，並轉知美國總統川普，有意在川普和澤倫斯基會談觸礁之後，修復基輔和華盛頓之間的分歧。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對《費加羅報》表示，他和施凱爾正尋求達成為期一個月的停戰協議，隨後展開持久和平的談判。

3. 施凱爾提出了一項計畫，建立一個由歐洲國家和其他盟友組成的「有志同盟」，為基輔政府提供安全保障。這聯盟將承諾提供地面部隊在內的軍事資源，以確保未來和平協議能夠落實。但他也強調，如果歐洲要建立一支能夠遏制俄羅斯對烏克蘭侵略的力量，還需要更多國家的參與。

4. 主要目標是確保烏克蘭和俄羅斯進行停火或和平協議談判時，能夠從有力的位置出發。施凱爾坦承並非所有國家都能參與貢獻，但他承諾將繼續推進，並強調歐洲必須擔負起主要責任。

5. 施凱爾提到這是歷史的「十字路口」，呼籲採取行動而非空談，以確保烏克蘭獲得所需的軍事裝備，無論是現在還是未來，都能保衛自己。

川普 施凱爾 烏克蘭

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