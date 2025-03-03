快訊

麥當勞性侵案…加害人非富二代！打工13年升主管 「求少女撤告」私訊對話曝

跑步多快才算有在跑？專家建議各年齡層應追求的速度指南

人人都想衝東京！日本拚觀光客翻倍 機場運能扛得住？

德國漢堡市議會選舉結果 社民黨可望繼續執政

中央社／ 柏林2日專電

德國聯邦直轄漢堡市舉行議會選舉，據出口民調顯示，社會民主黨勝出，基督教民主黨取代綠黨成漢堡第2大政治勢力，左派黨首次獲得佔比2位數選票。

緊接德國國會選舉後一週，漢堡市2日舉行5年一度的地方選舉，投票年齡為16歲，在該市至少居住3個月的德國公民都享有投票權。

如同德國國會選舉，約1百30萬合格漢堡選民各獲得2張選票，1張投給居住地所轄市政的候選人，1張投給議會席次政黨票。漢堡議會有121個議席。

根據德國公共廣播聯盟（ARD）最新出口民調顯示，這次選舉社會民主黨（SPD）獲得33.5%選票，雖不如2020年的39.2%亮眼，仍繼續穩固漢堡最強政治勢力。

第2贏家為基督教民主黨（CDU），這次獲得19.8%，與上屆2020年的選舉結果11.2%相較，多出將近3分之1的選票。綠黨（Greens）這次獲得18.5%，從第2位居第3。左派黨則是第一次在漢堡議會選舉突破兩位數選票，獲得11.2%。

社民黨自2011年起為漢堡議會黨團最大政治勢力。現任社民黨籍漢堡市長岑徹爾（Peter Tschentscher）2日晚間得知開票結果後，在社民黨的選後之夜上表示，解決問題是漢堡市府的首要任務，為了組建政府，他希望與基民盟對話，首要任務仍是維持與綠黨的聯盟狀態。

綜合德媒指出，移民議題不在漢堡選民的迫切問題之列，而是大都會的房租上漲與交通壅塞等現象，城市安全感也是選民關心的重點。

位於易北河（Elbe）畔的漢堡屬德國16個聯邦之一，是歐洲繼鹿特丹（Rotterdam）和安特衛普（Antwerpen）後的第3大國際海港城市，佔地755平方公里，約190萬居民，是首都柏林外，德國第2大城市，最為國際貿易交通樞紐，讓漢堡的經濟實力在德國16個聯邦中表現亮眼。

岑徹爾在2018年接任漢堡市長一職，當時前漢堡市長、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）從漢堡前往柏林擔任德國聯邦財政部長。岑徹爾延續蕭茲執政路線，在漢堡市議會帶領社民黨與綠黨形成執政聯盟。

德國邦議會地方選舉與聯邦議院國會選舉，不同的地方在於地方議會選舉涉及地緣政治延續性，社民黨在2011年起連續執政，是漢堡最強政黨，一週前在國會選舉雖創下該黨歷史性慘敗的選舉紀錄，一週後議會選舉站穩地方。

德國 漢堡

延伸閱讀

美德關係未來怎解？梅爾茨與川普對內政策相似 外交立場卻迥異

德國選項黨與川普政府意識形態接近 支持者盼制定「德國優先」政策

經典賽／另一組資格賽明開打 中國首戰德國對岸球迷無感

德國羽賽／林筱閔、汪郁喬不敵日本組合 無緣爭冠

相關新聞

歐洲俄烏臨時停火方案曝！馬克宏：海空休兵1個月 2階派兵烏克蘭維和

每日電訊報報導，法國總統馬克宏3月2日結束歐洲領袖峰會後，接受費加洛報（Le Figaro）訪問時透露歐洲版俄烏臨時停火...

印度踩踏死亡悲劇不斷，政府為何無法改善？

實際人數與預估人數的巨大落差，這是最根本也最致命的危險指標。印度政府籌備2025年大壺節時，預估人數始終以4億人為目標，然而，當2025年2月15日新德里車站踩踏事件發生時，實際參加人數早已超過5.5億人。

烏克蘭開出停火2條件！要求俄羅斯1行動證明追求和平

烏克蘭通訊社報導，烏克蘭總統澤倫斯基結束歐洲領袖峰會後，其總統辦公室官網提出俄烏停火必須達成2項條件，首先是強而有力的安...

哈瑪斯拒延長停火協議 以軍空襲

以色列二日表示，以哈第一階段停火協議到期後，由於哈瑪斯拒絕美國支持的第一階段停火協議延長方案，以方已中止所有人道救援進入...

英、法等18國助烏停戰 提倡議盼美支持

歐洲雖願意承擔烏克蘭安全，但相關協議內容仍要美國同意！

我們會和金正恩統一！尹錫悅陰謀論 為何年輕人也信了

支持南韓總統尹錫悅的勢力近來大肆操作陰謀論，稱尹錫悅若被彈劾成功、在野黨當選總統，南韓會和北韓統一變成共產國家，且近來南韓問題幕後黑手都是中國。愈來愈多人受到這類陰謀論影響，是尹錫悅支持度回升的原因之一。 一月的一個寒冷午後，一名年輕的藥學生申貞敏（譯音）在南韓憲法法庭外不安地等候，等著遭停職的南韓總統尹錫悅前往法庭為彈劾案抗辯。 尹錫悅作證期間，申貞敏與數百名憤怒而又擔心的支持者高呼口號：「即刻釋放！取消彈劾！」自尹錫悅實施戒嚴卻失敗以來，這些人依舊支持尹錫悅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。