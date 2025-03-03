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烏克蘭開出停火2條件！要求俄羅斯1行動證明追求和平
烏克蘭通訊社報導，烏克蘭總統澤倫斯基結束歐洲領袖峰會後，其總統辦公室官網提出俄烏停火必須達成2項條件，首先是強而有力的安全保證，其次停火應該從交換戰俘和歸還烏克蘭兒童開始。
聲明表示：「目前明確的立場是，任何可能的停火必須納入強而有力的安全保證，」並指出，「具體來說正在考慮將北大西洋公約組織的機制作為其中一項安全保障，並強化烏克蘭軍隊」。
同時，澤倫斯基的新聞發言管道強調，停火應該從交換戰俘和歸還兒童開始，「這將展現俄羅斯對於和平的真正意圖」。
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