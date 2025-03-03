烏克蘭開出停火2條件！要求俄羅斯1行動證明追求和平

2024年的訪日外國遊客數，比前年增1千萬人次、以多500萬人次刷新統計史最高紀錄，可見日本政府宣示2030年目標6千萬人次絕非大放厥詞。然而專家認為，東京兩大機場成田及羽田的運能極限，會是追求觀光客翻倍的最大壁壘。過去地方爭的「縣縣有機場」，也在多年後反噬。

2025-03-03 08:00