美國調停俄烏戰爭 教廷外長：烏克蘭需參與談判

美烏關係急凍，對於美國總統川普先前逕自與俄羅斯談判停火條件，未讓烏克蘭參與，教廷外長蓋拉格接受媒體專訪強調，「我們始終相信，當談論烏克蘭的未來時，烏克蘭人民必須參與談判。」

教宗方濟各（Pope Francis）所屬的耶穌會旗下雜誌「美國」近日刊出蓋拉格（Paul Gallagher）專訪，他透露教廷對美國調停俄烏戰爭方式的疑慮。

蓋拉格說，「確實有時人們需要被調解，但在這種情況下，可以理解烏克蘭人對於顯然遭到邊緣化的憂慮。他們必須參與，因為這是他們的未來，他們的生活，畢竟這是他們的國家。」

至於川普說烏克蘭應對戰爭負責，蓋拉格坦言，「我們必須釐清是誰的坦克越過誰的邊界，這點非常清楚。」若探討烏克蘭是否該做出不同的戰前因應策略，他可以接受，但侵略是俄羅斯單方發動的。

蓋拉格說，川普譴責烏克蘭總統澤倫斯基是獨裁者，「這不是公平的評價」，烏克蘭確實應舉行一些選舉，但由於戒嚴無法舉行，這似乎很合理，但說澤倫斯基獨裁者，這詞並不恰當；「在戰爭前線，你必須有強而有力的領導與決策，澤倫斯基須做出重大決定，有時要更換政府人員，但我認為稱他獨裁者並不符合事實。」

談到協助烏克蘭達成公正的和平，蓋拉格說，教廷出發點是維持烏克蘭的主權和領土完整，烏克蘭人是否期盼談判或準備讓步，是由他們自行決定，大家需要支持他們。

蓋拉格表示，「公正的和平應是糾正烏克蘭所遭受之侵略」，但目前很難確切地說烏克蘭人認為什麼是公正和平，他們希望收回被俄羅斯佔領的所有領土，但目前現實上看來不太可能；若烏克蘭協商接受減少領土，國際社會與歐洲內部許多人認為這不會帶來持久和平，「我認為這些最終都必須透過談判敲定。」

評估俄烏停戰時程，蓋拉格認為，「美國對戰爭施加的壓力將產生影響，我們很可能在今年內看到戰爭結束。」但他無法料到最終會採取什麼形式。

蓋拉格在專訪中，也表達教廷不贊同川普上任後採取的多項政策，包括大規模驅逐無證移民，「世界上每個地方都存在移民問題，但我們面對的是人，不是統計數據，即使出現問題也應該採取人道的方式處理。」

蓋拉格說，教廷對於川普決定退出因應氣候變遷的「巴黎協定」感到遺憾，這開創了非常糟糕的先例，「氣候變遷是現實，是對人類未來的威脅，需要整個國際社會團結應對，我們鼓勵美國認真思考，美國所能做出的貢獻對世界未來至關重要，美國可以成為解決氣候變遷問題的長遠力量。」

川普退出世界衛生組織（WHO）、削減美國國際開發總署（USAID），蓋拉格表示，他相信每個國際或國內組織都有可批評之處，但也有巨大貢獻，「教廷會對世衛一些政策提出批評，但同時相信它可以做很多好事。」

蓋拉格表示，美國在全球撤回USAID援助，已造成許多立即性衝擊，教廷對這個決定感到非常遺憾，「許多天主教慈善機構因此被迫裁員。」

蓋拉格感慨，「多邊主義瓦解」的情況已持續一段時間，大量多邊組織都發現自己陷入極大困難，大家從1946年起試圖建立「以規則為基礎的國際秩序」正在崩潰。「導致的危險是，人們認為解決衝突與問題的方式是追求自身國家利益。顯然地，教廷相信應追求眾人共同的利益。」