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歐洲俄烏臨時停火方案曝！馬克宏：海空休兵1個月 2階派兵烏克蘭維和

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國總統馬克宏3月2日前往倫敦出席歐洲領袖峰會。路透
法國總統馬克宏3月2日前往倫敦出席歐洲領袖峰會。路透

每日電訊報報導，法國總統馬克宏3月2日結束歐洲領袖峰會後，接受費加洛報（Le Figaro）訪問時透露歐洲版俄烏臨時停火方案，其中法英將提議烏克蘭「海空領域停火1個月」以進行談判，而且歐洲軍隊在確定雙方簽署和平協議後的第2階段才會正式部署到地面。

報導指出，馬克宏建議，歐洲國家應該將國防開支提高到GDP的3%至3.5%，以此回應川普的要求。

馬克宏表示：「未來幾周內，歐洲軍隊不會進入烏克蘭領土。」

馬克宏說：「關鍵是我們如何利用這段時間爭取可行的停戰協議，透過可能持續數周的談判後，一旦簽訂和平協議，便開始部署。」

馬克宏補充：「我們希望和平，但不會不惜一切到忽視安全保證去達成和平。」

馬克宏也對美俄停火協議表達質疑，憂心可能會致使烏克蘭岌岌可危。

而當烏克蘭總統澤倫斯基被問及是否知悉歐洲提出的臨時停火方案，他回答：「我全盤了解。」

川普 烏克蘭 馬克宏

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