快訊

馬克宏：法英提議在烏克蘭停火1個月 初期不包括地面戰鬥

高雄交通死亡事故 去年上半年少報28件

英相施凱爾：歐洲成立「志願者聯盟」赴烏維和 緩頰美是可靠盟友

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國首相施凱爾3月2日於倫敦召開歐洲領袖峰會並出席記者會。路透
英國首相施凱爾3月2日於倫敦召開歐洲領袖峰會並出席記者會。路透

英國首相施凱爾3月2日結束歐洲領袖峰會後發表演說，持續為美烏關係緩頰，稱美國是重要且可靠的盟友，同時宣布對烏克蘭新一輪軍購融資之外，證實歐洲各國將組建「志願者聯盟」（coalition of the willing）保證烏克蘭戰後和平，重申英法與其他國家將持續與烏克蘭合作研擬停戰計畫。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，施凱爾公布一項新的烏克蘭防衛協議，允許烏克蘭使用16億英鎊的英國出口融資，購買超過5000枚先進防空飛彈；這些飛彈將在愛爾蘭貝爾法斯特製造。

另外，歐洲領袖一致同意加大對俄羅斯的制裁力道，並保持對烏克蘭的軍事援助。施凱爾補充：「任何持久和平必須確保烏克蘭主權和安全」，並且「烏克蘭應該參與談判」。

施凱爾證實，歐洲各國將組建「志願者聯盟」，以捍衛烏克蘭協議和保證和平。其中，英國將派遣「地面部隊和軍機」實踐行動。

施爾凱強調，歐洲必須承擔主要責任，而這需要強大的美國支持。他說：「我們的出發點必須是讓烏克蘭處於最有利的地位，這樣才能以強勢立場談判。」

施凱爾認可，任何可能的和平計畫都必須納入俄羅斯，但是莫斯科並沒有左右「任何安全保證」的條件。

施凱爾會後表示：「沒有人希望看到上周五發生的事情，但我不認為美國是不可靠的盟友。美國在過去數十年以來一直是英國可靠的盟友，至今仍然如此。」

施凱爾 烏克蘭 美國

延伸閱讀

英相施凱爾：有數個國家表態願參與烏克蘭維和計畫

英相施凱爾與義總理梅洛尼會談 重申歐美團結重要性

英法擬主導終止俄烏戰爭

英、法伸援手！元首分別訪美後「美烏仍破局」 英法烏將提交停火計劃

相關新聞

哈瑪斯拒延長停火協議 以軍空襲

以色列二日表示，以哈第一階段停火協議到期後，由於哈瑪斯拒絕美國支持的第一階段停火協議延長方案，以方已中止所有人道救援進入...

英相施凱爾：歐洲成立「志願者聯盟」赴烏維和 緩頰美是可靠盟友

英國首相施凱爾3月2日結束歐洲領袖峰會後發表演說，持續為美烏關係緩頰，稱美國是重要且可靠的盟友，同時宣布對烏克蘭新一輪軍...

纏鬥40年 庫德工人黨：將與土耳其政府停火

武裝團體庫德工人黨於一日宣布，將與土耳其政府立即停火。該組織被囚禁的領導人歐加蘭呼籲解除武裝，這是結束當地長達四十年叛亂...

魯比歐下令 加速對以國1320億軍援

美國國務卿魯比歐一日表示，他已簽署一項命令，加快向以色列提供約四十億美元（約台幣一三二○億元）軍事援助。

法國前總統歐蘭德：川普不再是盟友

法國前總統歐蘭德分析，美歐關係「深層斷裂」，無論是經濟貿易或意識形態皆是如此；川普已不再是盟友，且他的真正目標是歐洲，而...

核威懾擴大全歐陸 法國願討論

法國總統馬克宏上周末對葡萄牙電視台表示，「願意就擴大到整個歐陸的核威懾問題展開討論」。這項聲明顯然在回應德國，德國憂心在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。