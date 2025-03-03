英相施凱爾：歐洲成立「志願者聯盟」赴烏維和 緩頰美是可靠盟友

英國首相施凱爾3月2日結束歐洲領袖峰會後發表演說，持續為美烏關係緩頰，稱美國是重要且可靠的盟友，同時宣布對烏克蘭新一輪軍購融資之外，證實歐洲各國將組建「志願者聯盟」（coalition of the willing）保證烏克蘭戰後和平，重申英法與其他國家將持續與烏克蘭合作研擬停戰計畫。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，施凱爾公布一項新的烏克蘭防衛協議，允許烏克蘭使用16億英鎊的英國出口融資，購買超過5000枚先進防空飛彈；這些飛彈將在愛爾蘭貝爾法斯特製造。

另外，歐洲領袖一致同意加大對俄羅斯的制裁力道，並保持對烏克蘭的軍事援助。施凱爾補充：「任何持久和平必須確保烏克蘭主權和安全」，並且「烏克蘭應該參與談判」。

施凱爾證實，歐洲各國將組建「志願者聯盟」，以捍衛烏克蘭協議和保證和平。其中，英國將派遣「地面部隊和軍機」實踐行動。

施爾凱強調，歐洲必須承擔主要責任，而這需要強大的美國支持。他說：「我們的出發點必須是讓烏克蘭處於最有利的地位，這樣才能以強勢立場談判。」

施凱爾認可，任何可能的和平計畫都必須納入俄羅斯，但是莫斯科並沒有左右「任何安全保證」的條件。

施凱爾會後表示：「沒有人希望看到上周五發生的事情，但我不認為美國是不可靠的盟友。美國在過去數十年以來一直是英國可靠的盟友，至今仍然如此。」