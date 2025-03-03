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教廷：教宗方濟各病情穩定 已無需使用呼吸器

中央社／ 梵蒂岡2日綜合外電報導

教廷表示，天主教宗方濟各今天整天病情依舊處於穩定狀態，已無需使用呼吸器幫助呼吸。這是高齡88歲的教宗對抗雙側肺炎取得進展的跡象。

路透社報導，教廷新聞室針對教宗方濟各（PopeFrancis）病情提供最新消息指出：「聖父今天一整天的臨床狀況保持穩定。」

教廷指出，方濟各不再需要使用「非侵入性呼吸器」，但繼續靠鼻管供應氧氣。

最新聲明指出，教宗今天沒有發燒，「有鑒於臨床狀況的複雜性，對疾病的預後依然持保留態度」，這意味教宗尚未脫離險境。

方濟各2月14日住進羅馬傑梅利醫院（GemelliHospital）治療，病情由支氣管炎惡化為雙側肺炎，2月28日出現一次突發性的支氣管痙攣，導致嘔吐及吸入嗆咳，他立刻接受支氣管抽吸治療，並啟用非侵入性呼吸器。

今天是教宗住院第17天。他稍早接見兩名梵蒂岡官員時，以書面方式向為他祈福人士的支持表達謝意說：「我要感謝你們為我祈禱…我感受到你們的關愛和親近…我感覺自己彷彿受到天主子民的『擁抱』和支持。」

支氣管 教宗 方濟各

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