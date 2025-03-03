英相施凱爾與義總理梅洛尼會談 重申歐美團結重要性

英國今天下午在倫敦召開烏克蘭與歐洲安全峰會，首相施凱爾上午與抵英出席峰會的義大利總理梅洛尼先行在唐寧街首相官邸會談。雙方同意，為應對共同挑戰，維持大西洋兩岸的歐美同盟十分重要。

英國首相府一名發言人表示，施凱爾（KeirStarmer）與梅洛尼（Giorgia Meloni）重申對烏克蘭的支持，雙方並談及合作應對非法移民相關議題。

義大利的官方新聞發布則提到，梅洛尼另與施凱爾討論了能源和國防產業合作，雙方並重申將致力落實與日本合作、內容包含共同研發生產第6代匿蹤戰機的「全球空戰計畫」（GCAP）。

梅洛尼並另與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）在倫敦峰會舉行場邊會談。梅洛尼昨天晚上曾與美國總統川普（Donald Trump）通話。

澤倫斯基2月28日在華府與川普和美國副總統范斯（JD Vance）會晤，雙方就如何結束戰爭在媒體鏡頭前爆發激辯，最後不歡而散。范斯批評澤倫斯基不知感恩、否定川普的外交努力，澤倫斯基則指出過往經驗已證實不能信任俄羅斯將遵守依賴外交手段達成的協議，包含停火協議。

這場白宮舌戰再度凸顯美國與歐洲在俄烏議題的立場分歧，但陸續有分析示警，大西洋兩岸分裂只對莫斯科有好處。

梅洛尼2月28日深夜發布聲明，呼籲歐美及其他盟友儘速召開峰會，就如何應對烏克蘭及其他重大挑戰展開坦誠討論，並稱西方世界的分崩離析不會帶來好處。