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核威懾擴大全歐陸 法國願討論

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

法國總統馬克宏上周末對葡萄牙電視台表示，「願意就擴大到整個歐陸的核威懾問題展開討論」。這項聲明顯然在回應德國，德國憂心在川普政府領導下美國的核武保護傘面臨不確定性。

葡萄牙電視台一日播出馬克宏專訪，他談到必須就歐洲安全的未來進行戰略討論。他說，法國在核威懾方面「擁有完全的自主權，我們不依賴任何人來生產、部署和使用我們的核能力」。他也強調，英國在這一領域相當依賴美國。

如果說法國的威懾理論建立在一定的「模糊性」之上以最大限度地發揮其效力，那麼與其他歐洲國家進行戰略共享的想法可能標誌著歷史性的突破。

德國準總理梅爾茨日前喊話英國和法國擴大核武保護傘，將德國納入，以利歐洲脫離美國實現真正獨立自主。目前美國在德國的軍事基地部署約一百枚核武飛彈，為歐洲安全提供保障。

法國官員先前告訴每日電訊報，法國準備提議在德國部署可搭載核武的戰機，威懾俄羅斯。消息人士表示：「在德國部署幾架法國核武戰鬥機應該不難，並且可以傳遞強烈訊息。」德國外交消息人士也暗示，此舉可能施壓英國首相施凱爾採取相同措施。

德國 核武 法國

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