法國前總統歐蘭德：川普不再是盟友

法國前總統歐蘭德分析，美歐關係「深層斷裂」，無論是經濟貿易或意識形態皆是如此；川普已不再是盟友，且他的真正目標是歐洲，而非他所宣稱的中國。

法國世界報二月廿八日刊出歐蘭德專訪，他認為，川普企圖打開地緣政治新頁，且只有美國、俄羅斯和中國三大強權說了算，歐洲被拋到一邊。面對美國對北約組織盟友與俄羅斯威脅的冷漠態度，法國、英國、德國這歐洲三大國必須建構「歐洲安全網」。

他表示，即使美國人民仍是歐洲友人，「但川普政府已不是我們的盟友」。美國已拋棄烏克蘭，「明明是被入侵的盟友，川普卻說它被『獨裁者』治理」。川普想直接與被歐洲視為「生存威脅」的俄羅斯總統普亭對話，美國還在聯合國與俄羅斯、北韓站在同一邊，反對歐洲支持烏克蘭的決議案。

他說：「美國不是盟友，它和我們的敵人簽署協議。歐洲和美國一直都有分歧，然而如今的差異是雙方在本質上已有所不同。這是美國第一次在聯合國聯手俄國、北韓，投票反對歐洲和烏克蘭的決議案；美國公開支持歐洲極端政黨也是前所未聞，目的就是要徹底改變我們的民主」。

俄讚川普 批歐欲延長戰爭

俄羅斯外交部長拉夫羅夫二日讚揚美國總統川普致力結束烏克蘭戰爭符合「常理」，並指力挺烏克蘭的歐洲強國試圖延長俄烏衝突。

路透報導，拉夫羅夫表示，美國仍希望自己是世界上最強大的國家，美俄政府意見不會永遠一致，但雙方同意在利益一致時採取務實態度。