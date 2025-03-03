纏鬥40年 庫德工人黨：將與土耳其政府停火

武裝團體庫德工人黨於一日宣布，將與土耳其政府立即停火。該組織被囚禁的領導人歐加蘭呼籲解除武裝，這是結束當地長達四十年叛亂的重要進展。

歐加蘭二月廿七日呼籲庫德工人黨（ＰＫＫ）放下武器並解散，土耳其總統厄多安政府和親庫德族的反對黨人民平等與民主黨（ＤＥＭ）都表示支持。

庫德族占土耳其八千五百萬人口的兩成，庫德工人黨一九八四年發動武裝叛亂時，目標是獨立建國，數十年來已造成四萬多人喪生，最近該組織呼籲更多的自治、文化和語言權利，而不是獨立。

庫德工人黨目前以伊拉克北部山區為根據地。

這項停火提議可能讓厄多安在國內獲得更多支持，並帶來歷史性契機，為土耳其東南部帶來和平與發展。這個地區的衝突不但造成傷亡，也讓經濟遭受嚴重破壞。

庫德工人黨表示，希望土耳其政府給予歐加蘭更多自由，以便他能夠領導解除武裝進程。歐加蘭自一九九九年以來受到幾近完全隔離的監禁。

與庫德工人黨有關聯的菲拉特通訊社報導，庫德工人黨聲明表示：「我們完全同意歐加蘭呼籲的內容，我們將遵從並落實呼籲要求。」

厄多安表示支持和平進程，但他警告，除非庫德工人黨履行解散承諾，否則土耳其將繼續打擊該組織。