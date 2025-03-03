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魯比歐下令 加速對以國1320億軍援

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國國務卿魯比歐一日表示，他已簽署一項命令，加快向以色列提供約四十億美元（約台幣一三二○億元）軍事援助。

魯比歐在聲明中表示：「我已簽署一項命令，動用緊急權力，加快向以色列提供約四十億美元的軍事援助。」

他說，前總統拜登對以色列實施的部分武器禁運已被撤銷。

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯目前正處於加薩戰爭的脆弱停火協議中。

魯比歐說，美國總統川普政府自一月廿日上任以來，已批准對以色列的近一百廿億美元的大型外國軍售案，「並將持續動用一切可用工具，履行美國對以色列安全的長期承諾，包括對抗安全威脅的手段」。

美國國防部二月廿八日表示，國務院已批准對以色列的一項價值近卅億美元的軍售，包括炸彈、爆破裝置和其他武器。

美國政府以緊急方式通知國會這些未來的武器銷售，規避了長期以來的作法，即讓眾議院外交事務委員會和參議院外交關係委員會主席與資深成員有機會審查軍售，並在正式通知國會之前要求提供更多的資訊。

五角大廈這項聲明是川普政府最近幾周來第二次動用緊急權力，以加速向以色列出售武器。

拜登政府也曾動用緊急權力，未經國會審查便通過對以色列的軍售案。

以色列 美國 軍售

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