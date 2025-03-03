哈瑪斯拒延長停火協議 以軍空襲

以色列二日表示，以哈第一階段停火協議到期後，由於哈瑪斯拒絕美國支持的第一階段停火協議延長方案，以方已中止所有人道救援進入加薩。

加薩民防單位通報，以國部隊及戰車二日向加薩開火，加薩衛生部回報，以軍攻擊加薩多地釀四死六傷。以軍則說，加薩北部有數名嫌犯在以軍部隊附近設置「爆炸裝置」，因此遭以軍空襲。

加薩第一階段停火協議已於一日到期。在此期間，哈瑪斯釋放卅三名以色列人質和五名泰國人質，換取以方釋放境內約兩千名巴勒斯坦囚犯與被關押者。以色列希望繼續實施第一階段停火協議，以釋放巴勒斯坦囚犯和讓更多援助進入加薩作為交換，讓倖存人質和人質遺體回國。據信被挾持在加薩的人質尚有廿四人倖存。

哈瑪斯堅持要求進入第二階段停火協議，指控以色列「持續操弄」美國中東特使威科夫提出的協議延長提案。威科夫提議將第一階段協議延長，時間至本月卅日的伊斯蘭教齋戒月結束，及四月中旬的猶太教逾越節。

以色列總理辦公室二日表示：「隨著人質協議Ａ階段結束，且有鑑於哈瑪斯拒絕接受威科夫提出、以色列已同意的持續談判框架，總理內唐亞胡決定自二日上午起停止所有貨品和物資進入加薩。若不釋放人質，以色列就不會允許停火。若哈瑪斯持續拒絕，將有其他後果。」

以色列總理辦公室發言人杜斯崔二日表示：「今天上午沒有卡車進入加薩，現階段也不會有卡車進入。運送物資前往加薩的卡車車隊抵達過境點時，發現過境點關閉，無法進入加薩。」

哈瑪斯當天抨擊以色列中止人道物資進入加薩走廊的決定，宣稱這是「戰爭罪」並違反停火協議。該組織聲明說，內唐亞胡的決定是「廉價勒索、戰爭罪且公然推翻停火協議」。

哈瑪斯領導人馬達維二日說，「通往區域穩定及讓囚犯回家的唯一途徑是全面實施協議，從第二階段開始」。

哈瑪斯希望第二階段停火協議包括協商永久停火、以軍完全撤出加薩與加薩重建，「然後根據協議釋放囚犯」。馬達維說：「這是我們堅持的，絕不退讓。」