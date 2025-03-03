哈瑪斯拒絕延長停火協議

以色列表示，由於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯拒絕延長2日到期的第一階段停火協議，而且哈瑪斯還譴責新修訂的協議「經過操弄」，已中止運送所有人道救援物資進入加薩地區，升高停火協議與紅海航線通行前景的不確定性。

在美國、埃及和卡達的斡旋下，以色列和哈瑪斯1月達成初步停火協議，使加薩走廊迄今停火42天。但近日來，這兩方卻互相指責對方違反協議，導致對進入第二階段的停火協議無法達到共識。

隨著第一階段停火協議2日到期，以國總理內唐亞胡2日表示，已同意據傳由美國中東特使威科夫草擬的提案，再延長六周，也就是從穆斯林的齋戒月到4月中旬的猶太逾越節。

這項提案也呼籲哈瑪斯在協議首日，釋放剩餘約30位人質的一半，並展開「永久停火」談判。如果最後達成協議，哈瑪斯則接著將承諾釋放所有人質。雖然仍不清楚以國公開的提案，是否真為威科夫和川普政府促成。

但哈瑪斯拒絕這項提案，指控以國「一再違背其簽署的協議、持續逃避執行其義務」。哈瑪斯表示，在進一步釋放任何人質前，必須先就第二階段停火達成共識，包括以軍全面撤出加薩地區、永久結束戰爭，以及破壞地區的重建。哈瑪斯也呼籲埃及和卡達調停人介入。