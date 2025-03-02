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喬治亞分離地區阿布哈茲總統選舉 親俄候選人貢巴勝出

中央社／ 莫斯科2日綜合外電報導
喬治亞分離地區阿布哈茲（Abkhazia）官員今天宣布，親俄政治人物貢巴（Badra Gunba）在第2輪總統選舉中勝出，當地正因莫斯科影響力問題而局勢緊張。歐新社
喬治亞分離地區阿布哈茲（Abkhazia）官員今天宣布，親俄政治人物貢巴（Badra Gunba）在第2輪總統選舉中勝出，當地正因莫斯科影響力問題而局勢緊張。歐新社

喬治亞分離地區阿布哈茲（Abkhazia）官員今天宣布，親俄政治人物貢巴（Badra Gunba）在第2輪總統選舉中勝出，當地正因莫斯科影響力問題而局勢緊張。

法新社報導，世界大多數國家承認阿布哈茲為喬治亞的領土，但2008年喬治亞和俄羅斯爆發短暫戰爭後，阿布哈茲實際上就一直處於俄羅斯控制之下。

阿布哈茲選委會主席馬尚（Dmitry Marshan）告訴媒體記者，貢巴在第2輪投票中獲得54.73%選票，而反對派領袖阿津巴（Adgur Ardzinba）獲得41.54%。

由於2月15日舉行的第1輪選舉中，沒有候選人贏得多數選票，因此投票進入第2輪。

這個地區的局勢自去年11月以來一直處於緊張狀態，當時抗議者因一項俄羅斯投資法案推翻親克里姆林宮的前總統巴札尼亞（Aslan Bzhania）。批評者認為，這項法案將導致位於黑海沿岸、植被茂盛的阿布哈茲過度開發。

巴札尼亞是自2014年以來，第3位因抗議而辭職的阿布哈茲領導人。

候選人貢巴是巴札尼亞政府的副總統及現任代理總統；前經濟部長阿津巴雖然和抗議者站在同一戰線，但仍支持與俄國保持聯繫。

貢巴在第1輪選舉前幾天前往莫斯科，與俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等官員會面，阿津巴陣營批評此舉構成不公平競爭。

俄羅斯 投票

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