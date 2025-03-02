快訊

第一階段停火到期...不滿哈瑪斯拒延長 以色列斷人道援助：將有其他後果

陳傑憲講中華隊…字幕卻變台灣隊！ 華視聲明「不認有錯」

與哈瑪斯延長停火談不攏…以色列砲擊、開火襲加薩 釀4死6傷

中央社／ 加薩市2日綜合外電報導
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯對延長加薩走廊停火的看法有分歧後，加薩民防單位通報，南部今天遭以國部隊砲擊及戰車開火，加薩衛生部則回報，以軍攻擊加薩多地釀4死6傷。圖為巴勒斯坦人聚集在加薩走廊北部賈巴利亞難民營的配送中心外，接受近東救濟工程處提供的援助。路透
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯對延長加薩走廊停火的看法有分歧後，加薩民防單位通報，南部今天遭以國部隊砲擊及戰車開火，加薩衛生部則回報，以軍攻擊加薩多地釀4死6傷。圖為巴勒斯坦人聚集在加薩走廊北部賈巴利亞難民營的配送中心外，接受近東救濟工程處提供的援助。路透

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯對延長加薩走廊停火的看法有分歧後，加薩民防單位通報，南部今天遭以國部隊砲擊及戰車開火，加薩衛生部則回報，以軍攻擊加薩多地釀4死6傷。

加薩民防單位發布聲明說：「以色列部隊砲擊、戰車開火，攻擊加薩走廊（Gaza Strip）南部汗尤尼斯市（Khan Yunis）以東的阿巴桑卡比拉鎮（Abasan al-Kabira）邊境地區。」

法新社聯繫以色列軍方要求評論時，以軍回覆正在調查此事。

另一方面，以國軍方今天指出，加薩走廊北部有數名嫌犯在以色列國防軍（IDF）部隊附近設了「爆炸裝置」，因此遭到以國軍機空襲。

加薩衛生部隨後透過聲明表示，以色列攻擊加薩走廊不同區域後，今天上午起，有4名死者及6位傷者被送到醫院。

2023年10月7日，統治加薩走廊的哈瑪斯（Hamas）派出武裝分子滲入以色列，在街頭、家中和沙漠音樂節殺害平民，並攻擊軍事基地的部隊，還將許多人質擄回加薩，以軍隨即開始轟炸並包圍加薩。

今年1月達成的加薩走廊停火協議，第1階段已於昨天到期。在第1階段期間，哈瑪斯釋放33名以色列人質和5位泰國人質，換取以方釋放境內約2000名巴勒斯坦囚犯與被關押者。

以色列今天稍早宣布，停火協議第1階段到期後，因哈瑪斯拒絕美國支持的第1階段延長方案，以方已中止任何人道援助物資進入加薩走廊。

哈瑪斯則回應，以色列得為其餘人質的命運「負起責任」。

人質 以色列 加薩走廊 哈瑪斯 戰車

延伸閱讀

以軍內部調查認防止哈瑪斯襲擊「完全失敗」 多年來低估對方能力

哈瑪斯：已就釋放巴勒斯坦囚犯解決方案達成協議

哈瑪斯高層悔稱若知後果 不會支持攻擊以色列

「無限期推遲釋放巴囚」以色列總理斥哈瑪斯羞辱人質

相關新聞

德國之聲客座評論／台灣恐成明日烏克蘭？盤點「川普不會賣台」七理由

在川普眼中，只要他認為對美國有利的事情，他就會堅持去做，在這一意義上，說他是個唯利是圖之人，也可以。但不能從他如此對待烏克蘭…

第一階段停火到期！不滿哈瑪斯拒延長 以色列斷人道援助：將有其他後果

美國CNN報導，以色列2日表示，以哈第一階段停火協議到期後，已停止所有人道救援進入加薩，並稱這是因為哈瑪斯拒絕延長美國支...

與哈瑪斯延長停火談不攏…以色列砲擊、開火襲加薩 釀4死6傷

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯對延長加薩走廊停火的看法有分歧後，加薩民防單位通報，南部今天遭以國部隊砲擊及戰車開火，加薩...

美德關係未來怎解？梅爾茨與川普對內政策相似 外交立場卻迥異

德國2025年大選結果揭曉後，梅爾茨（Friedrich Merz）領導的保守派基督教民主聯盟（CDU）及其姐妹黨基督教社會聯盟（CSU）將尋求組建新政府…

德國選項黨與川普政府意識形態接近 支持者盼制定「德國優先」政策

恐懼、世界末日場景和陰謀論是極右翼德國選項黨（AfD）的精神養料。…

川普第2任期首次美國航艦訪韓 核子航艦卡爾文森號抵釜山

南韓海軍表示，美國核子航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）今天抵達南韓南部城市釜山的海軍作戰基地，美軍航艦此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。