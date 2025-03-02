第一階段停火到期！不滿哈瑪斯拒延長 以色列斷人道援助：將有其他後果

美國CNN報導，以色列2日表示，以哈第一階段停火協議到期後，已停止所有人道救援進入加薩，並稱這是因為哈瑪斯拒絕延長美國支持的第一階段停火協議。

第一階段加薩停火協議已於1日到期。1月中以來，數十名以色列人質和數百名巴勒斯坦囚犯因停火協議獲釋。以色列希望繼續實施第一階段停火協議，以釋放巴勒斯坦囚犯和讓更多援助進入加薩作為交換，讓倖存人質和人質遺體回國。據信被挾持在加薩的人質尚有24人倖存。

哈瑪斯堅持要求進入第二階段停火協議，指控以色列「持續操弄」美國中東特使威科夫（Steven Witkoff）提出的協議延長提案。威科夫提議將第一階段協議延長，時間涵蓋2月28日至本月30日的伊斯蘭教齋戒月，及4月的猶太教逾越節。

以色列總理辦公室2日表示：「隨著人質協議A階段結束，且有鑑於哈瑪斯拒絕接受威科夫提出、以色列已同意的持續談判框架，總理內唐亞胡決定自2日上午起停止所有貨品和物資進入加薩。若不釋放人質，以色列就不會允許停火。如果哈瑪斯持續拒絕，將有其他後果。」

以色列總理辦公室發言人杜斯崔（Omer Dostri）2日表示：「今天上午沒有卡車進入加薩，現階段也不會有卡車進入。運送物資前往加薩的卡車車隊抵達過境點時，發現過境點關閉，無法進入加薩。」

在以色列占領的約旦河西岸，巴勒斯坦民族倡議組織領導人巴爾古提（Mustafa Barghouti）表示，暫停人道主義援助是「以方危險的升高局勢行為」，「違反停火協議」。

哈瑪斯領導人馬達維（Mahmoud Mardawi）2日說，「通往區域穩定及讓囚犯回家的唯一途徑是全面實施協議，從第二階段開始」。

哈瑪斯希望第二階段停火協議包括協商永久停火、以軍完全撤出加薩與加薩重建，「然後根據商定的協議釋放囚犯」。馬達維說：「這是我們堅持的，絕不退讓。」