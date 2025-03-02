快訊

食安危機重創！王品「初瓦韓式料理」開幕2年半 全台門市通通熄燈

區間測速失準？ 他下班尖峰騎原廠車「時速94」遭扣牌

外婆104歲慶生！任容萱曝3長壽秘訣網讚：看不出破百歲

第一階段停火到期！不滿哈瑪斯拒延長 以色列斷人道援助：將有其他後果

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
加薩南部城市拉法因戰火肆虐成為廢墟，巴勒斯坦人在1日伊斯蘭教齋戒月首日準備集體享用開齋飯。法新社
加薩南部城市拉法因戰火肆虐成為廢墟，巴勒斯坦人在1日伊斯蘭教齋戒月首日準備集體享用開齋飯。法新社

美國CNN報導，以色列2日表示，以哈第一階段停火協議到期後，已停止所有人道救援進入加薩，並稱這是因為哈瑪斯拒絕延長美國支持的第一階段停火協議。

第一階段加薩停火協議已於1日到期。1月中以來，數十名以色列人質和數百名巴勒斯坦囚犯因停火協議獲釋。以色列希望繼續實施第一階段停火協議，以釋放巴勒斯坦囚犯和讓更多援助進入加薩作為交換，讓倖存人質和人質遺體回國。據信被挾持在加薩的人質尚有24人倖存。

哈瑪斯堅持要求進入第二階段停火協議，指控以色列「持續操弄」美國中東特使威科夫（Steven Witkoff）提出的協議延長提案。威科夫提議將第一階段協議延長，時間涵蓋2月28日至本月30日的伊斯蘭教齋戒月，及4月的猶太教逾越節。

以色列總理辦公室2日表示：「隨著人質協議A階段結束，且有鑑於哈瑪斯拒絕接受威科夫提出、以色列已同意的持續談判框架，總理內唐亞胡決定自2日上午起停止所有貨品和物資進入加薩。若不釋放人質，以色列就不會允許停火。如果哈瑪斯持續拒絕，將有其他後果。」

以色列總理辦公室發言人杜斯崔（Omer Dostri）2日表示：「今天上午沒有卡車進入加薩，現階段也不會有卡車進入。運送物資前往加薩的卡車車隊抵達過境點時，發現過境點關閉，無法進入加薩。」

在以色列占領的約旦河西岸，巴勒斯坦民族倡議組織領導人巴爾古提（Mustafa Barghouti）表示，暫停人道主義援助是「以方危險的升高局勢行為」，「違反停火協議」。

哈瑪斯領導人馬達維（Mahmoud Mardawi）2日說，「通往區域穩定及讓囚犯回家的唯一途徑是全面實施協議，從第二階段開始」。

哈瑪斯希望第二階段停火協議包括協商永久停火、以軍完全撤出加薩與加薩重建，「然後根據商定的協議釋放囚犯」。馬達維說：「這是我們堅持的，絕不退讓。」

人質 以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 美國 齋戒月

延伸閱讀

以軍內部調查認防止哈瑪斯襲擊「完全失敗」 多年來低估對方能力

哈瑪斯：已就釋放巴勒斯坦囚犯解決方案達成協議

哈瑪斯高層悔稱若知後果 不會支持攻擊以色列

「無限期推遲釋放巴囚」以色列總理斥哈瑪斯羞辱人質

相關新聞

德國之聲客座評論／台灣恐成明日烏克蘭？盤點「川普不會賣台」七理由

在川普眼中，只要他認為對美國有利的事情，他就會堅持去做，在這一意義上，說他是個唯利是圖之人，也可以。但不能從他如此對待烏克蘭…

第一階段停火到期！不滿哈瑪斯拒延長 以色列斷人道援助：將有其他後果

美國CNN報導，以色列2日表示，以哈第一階段停火協議到期後，已停止所有人道救援進入加薩，並稱這是因為哈瑪斯拒絕延長美國支...

他終結台灣核武夢！張憲義罕見受訪CNN：不後悔向美通風報信

將近四十年前，台灣培養的核子工程人才、陸軍上校張憲義受到美國中情局（CIA）吸納成為線人，在1988年叛逃美國後洩露台灣...

德國選項黨與川普政府意識形態接近 支持者盼制定「德國優先」政策

恐懼、世界末日場景和陰謀論是極右翼德國選項黨（AfD）的精神養料。…

川普第2任期首次美國航艦訪韓 核子航艦卡爾文森號抵釜山

南韓海軍表示，美國核子航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）今天抵達南韓南部城市釜山的海軍作戰基地，美軍航艦此...

從白宮外交慘劇看跨大西洋聯盟深層斷裂 歐洲如何面對

美國總統川普、副總統范斯和烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮的直播場合公開吵翻，澤倫斯基未控制脾氣，最直接的後果，恐怕是讓烏克蘭失去美國的軍事和情報支援。不過，這樁白宮外交慘劇也讓歐洲國家更加認清，急於達成俄烏和平協議的川普，準備放棄烏克蘭和歐洲。法國前總統歐蘭德直言川普不再是歐洲的盟友，他不是要「聯俄制中」，他的真正目標是對付歐洲，跨大西洋聯盟已「深層斷裂」。 川普對歐盟懷有敵意，他說歐盟的成立是為了搞砸美國，正準備與歐盟打貿易戰。在川普與澤倫斯基鬧僵之後，歐盟該如何面對川普，有意當歐盟和川普之間橋梁的英國該如何選擇？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。