川普第2任期首次美國航艦訪韓 核子航艦卡爾文森號抵釜山
南韓海軍表示，美國核子航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）今天抵達南韓南部城市釜山的海軍作戰基地，美軍航艦此次來訪目標是落實對南韓的延伸嚇阻承諾。
路透社報導，南韓海軍指出，美軍航艦來訪是美國「鋼鐵般堅定」承諾要擴大嚇阻力的一環，也是為了展示韓美軍事同盟對北韓的協防態勢。
南韓海軍提到，隸屬美軍第一航艦打擊群（Carrier Strike Group 1）的卡爾文森號和飛彈巡洋艦普林斯頓號（USS Princeton）及飛彈驅逐艦史特瑞特號（USS Sterett）一同到訪釜山。
北韓官方媒體報導，北韓領導人金正恩2月督導了戰略巡弋飛彈的試射行動，並下令為使用核攻擊能力做好充分準備。
這是美國總統川普（Donald Trump）第2任期首次有美軍航艦造訪南韓，距離美軍核動力航艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）去年6月訪韓已過8個月。
尼米茲級（Nimitz-class）航艦卡爾文森號上次到訪釜山，是在2023年11月。
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