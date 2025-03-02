快訊

食安危機重創！王品「初瓦韓式料理」開幕2年半 全台門市通通熄燈

區間測速失準？ 他下班尖峰騎原廠車「時速94」遭扣牌

外婆104歲慶生！任容萱曝3長壽秘訣網讚：看不出破百歲

川普第2任期首次美國航艦訪韓 核子航艦卡爾文森號抵釜山

中央社／ 首爾2日綜合外電報導
南韓海軍表示，美國核子航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）今天抵達南韓南部城市釜山的海軍作戰基地，美軍航艦此次來訪目標是落實對韓國的延伸嚇阻承諾。美聯社
南韓海軍表示，美國核子航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）今天抵達南韓南部城市釜山的海軍作戰基地，美軍航艦此次來訪目標是落實對韓國的延伸嚇阻承諾。美聯社

南韓海軍表示，美國核子航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）今天抵達南韓南部城市釜山的海軍作戰基地，美軍航艦此次來訪目標是落實對南韓的延伸嚇阻承諾。

路透社報導，南韓海軍指出，美軍航艦來訪是美國「鋼鐵般堅定」承諾要擴大嚇阻力的一環，也是為了展示韓美軍事同盟對北韓的協防態勢。

南韓海軍提到，隸屬美軍第一航艦打擊群（Carrier Strike Group 1）的卡爾文森號和飛彈巡洋艦普林斯頓號（USS Princeton）及飛彈驅逐艦史特瑞特號（USS Sterett）一同到訪釜山。

北韓官方媒體報導，北韓領導人金正恩2月督導了戰略巡弋飛彈的試射行動，並下令為使用核攻擊能力做好充分準備。

這是美國總統川普（Donald Trump）第2任期首次有美軍航艦造訪南韓，距離美軍核動力航艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）去年6月訪韓已過8個月。

尼米茲級（Nimitz-class）航艦卡爾文森號上次到訪釜山，是在2023年11月。

南韓 巡弋飛彈 海軍 美軍

延伸閱讀

與美關係降至冰點…烏克蘭民眾憂心：川普和普亭正在瓜分世界

美聯邦法官限制川普開除特別檢察官合憲 將由聯邦最高法院定奪

澤倫斯基轉彎：沒美國支持 和平很難 抵倫敦受熱情支持並與英相會談

川澤談崩 歐洲疑范斯精心設圈套 觀察家：烏正輸掉戰爭

相關新聞

德國之聲客座評論／台灣恐成明日烏克蘭？盤點「川普不會賣台」七理由

在川普眼中，只要他認為對美國有利的事情，他就會堅持去做，在這一意義上，說他是個唯利是圖之人，也可以。但不能從他如此對待烏克蘭…

第一階段停火到期！不滿哈瑪斯拒延長 以色列斷人道援助：將有其他後果

美國CNN報導，以色列2日表示，以哈第一階段停火協議到期後，已停止所有人道救援進入加薩，並稱這是因為哈瑪斯拒絕延長美國支...

他終結台灣核武夢！張憲義罕見受訪CNN：不後悔向美通風報信

將近四十年前，台灣培養的核子工程人才、陸軍上校張憲義受到美國中情局（CIA）吸納成為線人，在1988年叛逃美國後洩露台灣...

德國選項黨與川普政府意識形態接近 支持者盼制定「德國優先」政策

恐懼、世界末日場景和陰謀論是極右翼德國選項黨（AfD）的精神養料。…

川普第2任期首次美國航艦訪韓 核子航艦卡爾文森號抵釜山

南韓海軍表示，美國核子航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）今天抵達南韓南部城市釜山的海軍作戰基地，美軍航艦此...

從白宮外交慘劇看跨大西洋聯盟深層斷裂 歐洲如何面對

美國總統川普、副總統范斯和烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮的直播場合公開吵翻，澤倫斯基未控制脾氣，最直接的後果，恐怕是讓烏克蘭失去美國的軍事和情報支援。不過，這樁白宮外交慘劇也讓歐洲國家更加認清，急於達成俄烏和平協議的川普，準備放棄烏克蘭和歐洲。法國前總統歐蘭德直言川普不再是歐洲的盟友，他不是要「聯俄制中」，他的真正目標是對付歐洲，跨大西洋聯盟已「深層斷裂」。 川普對歐盟懷有敵意，他說歐盟的成立是為了搞砸美國，正準備與歐盟打貿易戰。在川普與澤倫斯基鬧僵之後，歐盟該如何面對川普，有意當歐盟和川普之間橋梁的英國該如何選擇？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。