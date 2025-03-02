美德關係未來怎解？梅爾茨與川普對內政策相似 外交立場卻迥異

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德國2025年大選結果揭曉後，梅爾茨（Friedrich Merz）領導的保守派基督教民主聯盟（CDU）及其姐妹黨基督教社會聯盟（CSU）將尋求組建新政府。路透通訊社
德國2025年大選結果揭曉後，梅爾茨（Friedrich Merz）領導的保守派基督教民主聯盟（CDU）及其姐妹黨基督教社會聯盟（CSU）將尋求組建新政府。路透通訊社

德國2025年大選結果揭曉後，梅爾茨（Friedrich Merz）領導的保守派基督教民主聯盟（CDU）及其姐妹黨基督教社會聯盟（CSU）將尋求組建新政府。在這一過程中，美德關係成為廣泛討論的議題，尤其是在川普政府對歐洲政策日益強硬的情況下。

梅爾茨在選舉獲勝當晚強調，他希望盡快推動歐洲的團結，並逐步減少對美國的依賴。這一言論與CDU過去的傳統立場大相徑庭，該黨長期以來一直倡導與美國保持緊密關係。政策顧問蓋澤（Evelyn Gaiser）指出，梅爾茨的政治理念繼承了康拉德．阿登納和赫爾穆特．科爾等前CDU總理的外交遺產，強調跨大西洋合作。

梅爾茨的跨大西洋立場

梅爾茨長期以來自詡為「堅定的歐洲主義者和跨大西洋主義者」。2009年至2019年，他曾擔任德國非營利組織「大西洋橋」（Atlantik-Brücke）主席，致力於促進美德友誼。此外，他還曾在1990年代初擔任歐洲議會議員，並長期支持北約和自由市場經濟。

儘管如此，川普的再度執政正在考驗梅爾茨對美歐關係的立場。川普政府對北約的冷淡態度以及對歐洲盟友的疏遠，使梅爾茨不得不重新評估德國的外交政策。在慕尼黑安全會議上，美國副總統JD．萬斯（JD Vance）曾表示，歐洲的最大威脅「並非來自俄羅斯或中國，而是內部矛盾」，對此梅爾茨直言：「如果我們現在還不覺醒，整個歐盟可能會太遲。」

川普在德國大選後雖未直接向梅爾茨祝賀，但在其社交平台上稱贊了德國「保守派政黨」。然而，自他1月20日就職以來，他持續敦促歐洲增加國防開支，並明確表示「美國不會永遠提供保護」。

國內政策上的相似，外交立場上的分歧

儘管在國際事務上存在分歧，梅爾茨和川普在國內政策上卻有相似之處。兩人均倡導商業自由、反對政府過度監管，並在移民問題上采取強硬立場。梅爾茨主張加強德國邊境管控，而川普則承諾繼續在美墨邊境修建隔離牆。

此外，二人在性別議題上持相對保守立場。川普在就職典禮上宣布，美國政府今後只承認兩種性別，而梅爾茨在電視辯論中表示，他對此「完全可以理解」。

但在外交政策上，兩人立場迥異。梅爾茨堅持支持烏克蘭，並強調歐洲必須在美國政策向俄羅斯傾斜的情況下保持團結。他在新聞發布會上明確表示，川普若繞開歐洲、直接與俄羅斯就烏克蘭問題達成協議，這將「對烏克蘭和歐洲來說都是不可接受的」。

梅爾茨能否成為歐洲的領導者？

隨著德國政府的組建，梅爾茨或將推動歐洲內部的團結，以彌補美國政策的不可預測性。蓋澤認為，梅爾茨領導下的德國政府可能會在歐盟內部發揮更大影響力，推動歐洲增強自身經濟實力，減少對美國的依賴。

然而，分析人士也對梅爾茨的政治能力提出質疑。德國外交政策協會（DGAP）研究員陶森德弗羅因德（Rachel Tausendfreund）指出，梅爾茨從未擔任過德國聯邦、州或市級政府的領導職務，其能否有效應對川普政府的挑戰仍有待觀察。「他是否能夠勝任這一挑戰，我們仍需拭目以待。但至少可以肯定，他意識到了形勢的嚴峻性。」

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