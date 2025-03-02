德國之聲客座評論／台灣恐成明日烏克蘭？盤點「川普不會賣台」七理由

在川普眼中，只要他認為對美國有利的事情，他就會堅持去做，在這一意義上，說他是個唯利是圖之人，也可以。但不能從他如此對待烏克蘭，就推導出他必然會如此對待台灣。因為即便從利益來講，台灣對美國的戰略價值要遠大於烏克蘭對美國的戰略價值。

我認為川普不太可能出賣台灣，理由有以下七點。

一、台灣也是美國的核心價

失去台灣，美國就失去西太，霸權也可能終結。這和出賣烏克蘭不一樣，丟掉烏克蘭，美國照樣擁有大西洋。台灣從國共內戰蔣介石敗退台島那天起，就被劃為美國的勢力範圍，儘管在西太第一島鏈，美國還有日韓菲等國，但台灣位於第一島鏈的關鍵部位，若台灣不論以什麼方式丟失，第一島鏈形同虛設，實際上廢了。連鎖效應之下，日韓菲也很有可能擺脫美國控制，從而將不得不退出第一島鏈，退出西太，西太就可能成為中國的勢力範圍，至少是中美共管，美國也就淪為一個區域而非全球霸權。這對美國而言當然是不可接受的代價，也是我說的台灣亦是美國核心價值的原因。盡管這個核心價值和台灣是中國的核心價值還有層次上的差異，後者關係中國的生死存亡，前者只關係美國霸權的有無，但畢竟也是核心價值，川普豈願輕易把台灣賣了？

二 、美國歷史上三次賣台 乃是為了對抗蘇聯

如今中國就是美國最大戰略對手，川普賣台為了什麼？難道是僅僅換得中國經濟上讓步，平衡美國的貿易逆差？兩者的價值根本不對等。所謂的貿易逆差，是全球化過程中出現的必然現象，只是對川普及他的MAGA信眾來說才是重要的，對美國民主黨哪怕共和黨的建制派，並非重要。美中的貿易逆差，根據去年的統計數據，只有3000多億美元。由美中的貿易結構決定，即便把台灣賣了，也不太可能全部填滿這個窟窿，作為精於交易的商人總統，川普又豈然不明白這其中的孰輕孰重？事實上，他很多時候是以關稅為大棒，來實現其他目的，而非他口口聲聲的貿易平衡。

三、台灣是美中對抗的關鍵槓桿

如果川普把台灣這個關鍵槓桿棄而不用，美國即使在經濟上從中國獲得的好處，最後也可能被中國奪走，盡管也許這不會在他的任上發生，但後果大概率如此。中國是美最大對手，這是美國社會的共識，圍堵和遏制中國，也是美國兩黨的戰略。對抗中國，無非是從經濟、科技、軍事、外交和地緣政治幾個層面來打壓。中國現在對美劃了四條紅線，台灣是四條紅線中的第一條，用中國的話說，是紅線中的紅線，核心中的核心。既然中國把台灣抬到如此高的地步，丟了台灣，中國也將國將不國，這也就給了對手打台灣牌的機會。就算川普想不到這點，他手下的那些對中鷹派不會看不到這點，而讓他放棄這張牌？天下豈有這樣的游戲玩家？何況，川普自譽玩家高手。

四、川普本人對中國也沒好感，非常討厭中國

因為他把上次大選的失敗歸咎於爆發於中國武漢的新冠疫情，害得他用四年時間再來拼選舉。確實，如果沒有疫情，他本是有可能贏得大選的，疫情使得他在第一任期的後半段，對中國的態度非常強硬。美中關係快速惡化，就是從那時開始。也是在那時，美國對華戰略報告首次將中國列為美國最大的戰略競爭對手，隨後這一定位成為兩黨共識，並被拜登政府繼承。還是在那時，川普解除了對台灣的諸多限制，甚至派部長訪台。難以想象他在第二任期在這個問題上會後退。這裡還涉及他的MAGA事業。MAGA對內是改革美國政府，讓美國再工業化；對外的目標就是要壓制中國，因為如果不能壓制中國，如何讓美國再偉大？而要壓制中國，川普認為不能在其他事情上過多分身，要美國承擔太多國際義務，這可以解釋他為什麼要從俄烏戰爭抽身。

五、美國依然強於中國

美國的整體實力雖然有所下降，但包括科技、金融和軍事實力在內，依然強於中國。盡管在中國近海作戰，對美軍是否能夠打過解放軍，有不同看法，可是在全球，美軍戰力要勝過解放軍，這是連中國也承認的。現在中美的較量，主要表現在科技上，美國還沒有動用太大的金融力量去打壓中國，而相對其他方面，中國的金融能力比美國還有很大差距。所以，在這種情況下，沒有經過一番全面的激烈較量，川普就在和習近平的大交易中，輕易為了經濟利益而把台灣賣了，不可想象，假如這樣，川普要的價碼恐怕也是中國出不起的。

六、川普尚未妥協

川普上台至今，尚未表現出對中國妥協跡象，無論在台灣問題上，還是在巴拿馬運河問題上，對中都很強硬。如和日本首相石破茂的聯合聲明，反對以武力威嚇台灣。即便對中國加征10%的關稅，也不是像一些人認為的對中國示弱，因為他要顧忌加征太高關稅由此引發的美國通脹，同時這並不表示後續就不對中國再加關稅。如果4月的對等關稅落實，首當其沖的就是中國。川普日前還簽署了“美國優先投資政策”備忘錄，進一步限制美國對中國的投資和中國對美國的投資，被認為是對華最強硬投資政策。美國貿易代表辦公室也對中國海事、物流、造船等領域宣布擬議限制措施。這兩項舉措已引起中國商務部的強烈反彈。

七、俄羅斯和馬斯克

不管川普從俄烏戰爭抽身，是不是意圖全力對付中國，從中國一些鷹派學者的解讀來看，已引起他們的警惕。在這些鷹派學者看來，川普這樣做的目的就是沖著中國而來，要分化離間中俄的背靠背關係。雖然普遍認為，拉俄抗中在目前情形下，難度很大，事實上不太可能，但要俄羅斯在美中對抗最激烈的時候，乃至發生軍事沖突的情況下，站在中立立場，不偏向中國，是完全可以做到的。中國在俄烏沖突中的立場，也是宣稱站在中間立場。只要中國對俄羅斯起了某種程度的疑心，中俄的背靠背關係也就發生了某種裂解，川普對中俄的分化就起到了一定作用。

有人會說，川普會不會出賣台灣，也要考慮馬斯克的因素。很多人所以堅信川普會這麼做，是認為馬斯克對他影響太大，而馬斯克在中國的利益讓他過去偶爾在台灣問題上的發言，明顯偏向大陸。然而要看到，馬斯克迄今在川普政府的影響力，主要在內政方面，幫助川普抽干華盛頓的“沼澤”，他就任以來並未對台灣有過表態，以影響川普。以馬斯克的聰明，不會不清楚自己在中國的利益使得外界對他的表態會高度警惕，是否能夠影響川普且不論，川普身邊的外交國安團隊也會對他有很大意見。到目前為止，川普政府中的成員，包括馬斯克在內，在內政和烏克蘭的問題上沒有表現出分歧，但台灣問題就難說，那些對華鷹派是不太願意接受馬斯克在台灣問題上的立場，允許他去影響川普對台態度。我認為馬斯克在這一點上會非常小心，不會去惹這個麻煩。

川普對待烏克蘭的方式，以及不管出於什麼目的，對普亭的綏靖態度，確實不值得贊賞或者應該受到指責。但基於上述理由及其分析，除非某種特別意外的事情出現讓他不得不有求於中國，否則，不太可能出賣台灣。何況，美國還有一個《與台灣關係法》，保護台灣不被川普出賣。

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鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜志共同主編。

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