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德國選項黨與川普政府意識形態接近 支持者盼制定「德國優先」政策

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AfD的支持者認為，德國這個世界第三大經濟體正瀕臨崩潰，而這種狀態已經持續了數年甚至數十年。為了實現變革，他們呼籲制定川普式的「德國優先」政策。美聯社
AfD的支持者認為，德國這個世界第三大經濟體正瀕臨崩潰，而這種狀態已經持續了數年甚至數十年。為了實現變革，他們呼籲制定川普式的「德國優先」政策。美聯社

恐懼、世界末日場景和陰謀論是極右翼德國選項黨（AfD）的精神養料。

當選舉之夜得知該黨在聯邦議院選舉中取得歷史性勝利，以高於20%的得票率排在第二位時，社交媒體評論區裡，支持者們卻一片憤然：「選舉舞弊！」、「晚安，德國！」、「我們都會死」、「最後的希望：川普！」。

AfD的支持者認為，德國這個世界第三大經濟體正瀕臨崩潰，而這種狀態已經持續了數年甚至數十年。為了實現變革，他們呼籲制定川普式的「德國優先」政策。

「由美俄過渡性佔領」

尤爾根．埃爾薩瑟（Jürgen Elsässer）是美國總統川普的忠實支持者。他也是一名狂熱的陰謀論者。埃爾薩瑟曾是一名左翼極端分子。如今，他是極右翼媒體企業家，也是德國選項黨運動的有影響力的支持者，擁有自己的出版社Compact。

德國法院目前正在處理禁止Compact的訴訟。德國內政部稱，Compact傳播「反猶太主義、種族主義、反少數民族、歷史修正主義和陰謀論內容」。德國選項黨總理候選人兼黨內聯合主席艾麗絲．魏德爾 (Alice Weidel) 稱，禁止該雜志的舉動是「對新聞自由的嚴重打擊」。

選舉當天，埃爾薩瑟在 YouTube 頻道 Compact TV 上進行了長達三小時的直播，該頻道擁有超過 47.5萬名訂閱者。埃爾薩瑟認為，戰爭即將降臨德國，而保守派基民盟 (CDU) 領導人、可能出任下一任總理的梅爾茨應對此負責。

在直播中，埃爾薩瑟為德國提出了一個解決方案：「也許我們需要由美國和俄羅斯過渡性的臨時佔領。」一位AfD前聯邦議員也支持這一建議，他解釋說，二戰時期所謂的敵國條款仍然適用，因為它允許前戰勝國蘇聯和美國「在確信政治局勢變得不穩定的情況下，無需聯合國安理會決議即可對德國進行政治和軍事干預」。

共同的朋友，共同的敵人

如今的極右翼似乎已經把川普和普亭看作德意志民族的救星。即便戰爭壓頂的言論和各種陰謀論與現實關係不大，但這些敘事的共鳴會對現實世界產生影響。正如此次聯邦選舉所顯示的那樣，許多德國人對未來感到恐懼和焦慮，其中包括戰爭的威脅。

大選後的第二天，魏德爾談到了與美國、俄羅斯和中國的合作，她稱這些國家為「合作伙伴」。埃隆．馬斯克和美國副總統萬斯都支持魏德爾的競選活動，魏德爾認為德國選項黨可以在外交政策上輕松繞過未來的德國政府。「我們是國際舞台上談判伙伴的聯絡人，」她自信地解釋道。

儘管德國選項黨很可能被排除在任何新的聯合政府之外，但來自內部的外交政策壓力仍可能對未來的總理構成挑戰。柏林巴德學院（Bard College）政治學家鮑裡斯．佛爾曼（Boris Vormann）對德國之聲表示：「川普政府無意讓歐洲繼續作一個強大的博弈方。他們的看法似乎是，支持激進的民族主義者會削弱歐盟。」

佛爾曼指出，德國選項黨與川普政府「意識形態接近」。「人們對所謂社會的弊端有著共同的看法，例如，排斥覺醒（wokeness），支持傳統的家庭形象和保守價值觀，」佛爾曼說。鑑於此，德國選項黨很可能成為美國破壞德國政府權威的工具。

德國選項黨為何在中國受歡迎？

慕強心態

與川普一樣，德國選項黨也對普亭和俄羅斯抱有某種仰慕之情。「如今，俄羅斯不再是一個僅僅與負面含義聯系在一起的國家，而且還有希望成為一個不受霸權影響、由自由和主權國家組成的世界的急先鋒，」德國選項黨內最具影響力的政治家之一比約恩．霍克 (Björn Höcke) 在2023年1月的一次采訪中熱情洋溢地說。

普亭在烏克蘭發動的血腥侵略戰爭造成數萬人死亡，但德國選項黨並不在意。他們也不在乎川普政府踐踏法治。他們希望在世界舞台上展現「總統風範」。如果歐洲與美國或俄羅斯之間的沖突升級，德國選項黨希望將自己定位為外交政策上的可行替代方案。

德國選項黨希望成為德國最大的政治力量，並希望通過向保守黨施壓來推動政治議程。選舉之夜，魏德爾在談到2029年聯邦選舉時表示，到那時德國選項黨將「獲得執政授權」。

政治學家們一致認為，制造恐懼和焦慮最終會使極右翼受益，德國選項黨及其媒體啦啦隊似乎比其他人更好地了解這一點。

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